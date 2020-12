Dal lutto all'azione contro le stragi del sabato sera

Valentino Di Giacomo

Un immenso dolore nel cuore per la perdita di una figlia in circostanze inspiegabili, ma anche una straordinaria forza nel saper ripartire da quella tragedia per insegnare ai più giovani i rischi e i pericoli della vita notturna e le sue devianze. Angela Buanne, tra i premiati di Sergio Mattarella, è la madre di Livia Barbato, la ragazza 20enne morta nel 2015 in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale causato dal fidanzato, che in stato di ebrezza, guidò contromano a fari spenti in tangenziale per diversi chilometri. Una inspiegabile manovra che causò la morte, oltre che della povera Angela, anche di un automobilista che percorreva nel corretto senso di marcia quel tratto di tangenziale all'altezza del casello di Agnano. Una vicenda raccontata nel libro Viaggio al centro della notte del giornalista Luca Maurelli che affronta più in generale la piaga delle stragi del sabato sera, dell'alcolismo giovanile e degli sballi facili. Grazie al sostegno della Fondazione Ania (Associazione nazionale imprese assicuratrici) e della fondazione Exodus di don Antonio Mazzi, Angela, insieme al giornalista, gira da anni le scuole per incontrare gli studenti e sensibilizzarli sul tema della sicurezza stradale. Un tour per le scuole che negli anni ha alimentato un circolo virtuoso perché in queste occasioni sono gli stessi studenti che inviano messaggi alla mamma-coraggio, non solo per darle forza, ma anche per testimoniare tutti i pericoli in cui possono incorrere i giovani quando nelle notti di festa si perde ogni freno inibitorio a causa di alcol e droghe. Un modo per dire basta alle stragi del sabato sera.

