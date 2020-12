Fabbrica senza commesse suicida industriale ad Aversa

LA TRAGEDIA

Nicola Rosselli

Il figlio lo ha trovato nella tarda mattinata di ieri nel capannone della sua fabbrica di scarpe. Una scena straziante. Nulla da fare, Raffaele Estinto, 59 anni, di Aversa, era già morto, soffocato dalla corda che si era stretto al collo. Una vittima della disperazione, della crisi da pandemia. Poche vendite nel suo negozietto di Aversa. Commesse non più arrivate per la sua fabbrica che lavorava scarpe per conto terzi.

Da giorni con amici e parenti raccontava e ripeteva la sua storia: la difficile riemersione dopo un tracollo anni fa, il durissimo colpo assestato alla sua azienda in questi ultimi mesi dalla pandemia, le commesse di produzione che non erano più arrivate, la dignità e la volontà di rispettare tutti gli impegni impedita da una situazione di crisi generale.

Il negozietto nella nuova periferia di Aversa era stato il suo orgoglio ma anche la sua dannazione. In città era un imprenditore conosciuto. La sua famiglia era alla terza generazione nel settore calzaturiero. Un orgoglio era anche il marchio sotto il quale operava, Soloxbò, con sede produttiva nella zona industriale di Aversa Nord, in territorio del comune di Carinaro. Un capannone desolatamente vuoto da alcuni giorni, solo i macchinari, nessun addetto.

«Da tempo, infatti, non arrivavano più ordinativi e anche gli affari del negozio che porta lo stesso nome, con le sue vetrine in via Vittorio Bachelet ad Aversa, non andavano come in precedenza», spiega un parente. «Le calzature all'ultima moda - aggiunge - non servono se si è costretti a rimanere in casa, ad uscire in maniera contingentata. Soprattutto, non c'è lo spirito per fare acquisti se non di generi di prima necessità».

Raffaele veniva già da una brutta esperienza, un fallimento che lo aveva portato a vendere buona parte delle sue proprietà per assicurare ai dipendenti quanto dovuto. Un percorso che lo aveva segnato. Quello, però, era, oramai, un brutto ricordo, ma negli ultimi tempi la situazione era nuovamente precipitata. A chi lo incrociava di mattina presto mentre era in giro con il suo amatissimo cane diceva sempre che la situazione non era delle migliori, che non si vedeva la luce, che il tunnel era ancora lungo, che stessero attenti a non indebitarsi troppo, soprattutto con le banche.

Insomma, una persona perbene che a un certo punto non ce l'ha fatta a ripercorrere quella stessa strada, quello stesso calvario economico, e in particolare sociale, che aveva vissuto anni fa. «Una persona troppo perbene - raccontano - per cercare di sfuggire ai propri obblighi economici. Da qui la decisione di mettere in pratica il proposito di togliersi la vita».

Non è stata casuale la scelta del luogo dove mettere in atto il proposito. La sua azienda, il laboratorio che doveva rappresentare l'evoluzione dell'impresa calzaturiera familiare partita dal nonno che realizzava a mano tre paia di scarpe al giorno, passando per il padre che aveva impiantato una piccola fabbrichetta in un basso di Aversa, come tanti altri negli Anni sessanta e settanta, sino ad arrivare a lui che aveva realizzato una vera fabbrica con un buon numero di addetti e diversi negozi anche al di fuori della Campania, che gli chiedevano le calzature realizzate con materiali di pregio.

Il figlio, che lo aiutava nell'impresa di famiglia, lo ha trovato morto. Inutile l'intervento degli operatori del 118, giunti sul posto con i carabinieri della caserma di Gricignano di Aversa e della compagnia di Marcianise, coordinati dal capitano Lucio Pellegrino. Su disposizione del magistrato di turno alla Procura del tribunale di Napoli Nord, il corpo è stato trasferito all'istituto di medicina legale dell'ospedale San Giuliano di Giugliano per l'autopsia.

