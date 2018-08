Ilva, perché la gara non si può più annullare

Mercoledì 29 Agosto 2018, 09:00

Mi chiedo che cosa abbia compreso il lettore della vicenda dell'Ilva di Taranto, che da politica è stata trasformata in una delicata questione giuridica. Se non avessi le mani in pasta, sarei a chiedermi perché il governo oggi non annulli una gara nella quale Arcelor sembra essere stata illegittimamente favorita. E se fossi un abbonato ai retropensieri sport molto praticato da buona parte degli italiani - penserei molto male del governo passato e non meno di quello attuale, che, ad onta di proclami e parole propinati in abbondanza, nei fatti si sarebbe dimostrato e si dimostrerebbe imbelle.Non è così. Partiamo dal mettere in chiaro un punto chiave. Le disposizioni che regolano una gara pubblica servono a garantirne la regolarità, in modo che, qualora non siano rispettate, i concorrenti danneggiati ne possano rilevare l'illegittimità o ne possano denunziare il mancato rispetto (tra l'altro, l'Anac ha strumenti preventivi di controllo per evitare che i bandi siano predisposti in maniera da favorire taluni a danno di altri). E ciò i concorrenti che si ritengono danneggiati possono e devono fare proponendo ricorsi dinanzi al giudice amministrativo. Poiché vi è da tutelare l'interesse pubblico alla esecuzione di quanto forma oggetto della gara, la questione non può restare in sospeso all'infinito. I concorrenti interessati hanno tempi ristretti per proporre ricorsi. Se non lo fanno, il risultato della gara resta convalidato.Nel nostro caso il concorrente di Arcelor (a quanto pare una cordata costituita ad hoc senza una reale e concreta intenzione di aggiudicarsi la gara) non ha proposto ricorso. Di conseguenza, ha ritenuto che le illegittimità verificatesi non fossero tali da comportarne l'annullamento o, come è più probabile, si è ritirata in buon ordine, soddisfatta di avere fatto la sua parte, facendo apparire come esistente una concorrenza più formale che sostanziale. Del resto, non dimentichiamo che la gara, per le sue caratteristiche, comportava che si rivolgesse ad un gruppo di concorrenti assai ristretto disposti ad assumere impegni anche gravosi.A questo punto entrano in gioco i poteri dell'amministrazione, ossia del governo. Sarebbe difficile che essa possa annullare una gara per illegittimità che sarebbero state commesse da lei stessa. Infatti, da quel che si legge, l'amministrazione non avrebbe tenuto conto di un'offerta economicamente migliore (ma non è chiaro se ed in che modo si potesse ritenere migliore un'offerta che solo dal punto di vista economico offriva un prezzo di modesta entità maggiore) e avrebbe consentito all'aggiudicatario una non ammissibile dilatazione dei tempi previsti nel bando per completare l'opera di risanamento ambientale. Tutte illegittimità, se tali sono, che risalgono al comportamento non già dell'aggiudicatario, ma del governo. A meno che non si possa dimostrare che queste illegittimità siano anomalie risultanti da una illecita combine con l'aggiudicatario, nel qual caso l'invalidazione della gara sul piano del diritto amministrativo si incrocerebbe con i provvedimenti del giudice penale. Da quanto leggo, lo stesso attuale governo ha escluso che ci sia stato qualcosa di simile.L'attuale governo, nonostante la definitività dell'aggiudicazione, potrebbe sempre risolvere l'accordo, ma in questo caso dovrebbe pagare i danni, che di sicuro sarebbero elevati. Non potrebbe, per giustificare la sua decisione, accampare che esso, a differenza del governo passato, pone al primo posto l'ambiente e la salute dei cittadini, là dove lo sviluppo economico è messo in secondo piano, appartenendo alla sua visione del mondo quella che contempla anche la possibilità di una decrescita felice (ove questo sia il prezzo da pagare per conservare l'equilibrio ecologico del Paese). O meglio, potrebbe farlo, ma dovrebbe essere disposto a risarcire i danni per liberarsi dal vincolo contrattuale accettato dal precedente governo, perché esso non è altro da quello precedente, ma ne rappresenta, piaccia o non piaccia, la continuazione (essendo il Paese affidato alle sue cure lo stesso di prima).Se così stanno le cose, il lettore potrebbe chiedersi per quale ragione il governo abbia chiesto pareri a destra e a manca e che senso abbiano avuto i pareri resi (per incidens, mi chiedo a quale titolo sia stato chiesto, a procedura conclusa, il parere all'Anac e a quale titolo sia stato reso da quest'ultima; là dove per gli addetti ai lavori la risposta dell'Avvocatura erariale, di sicuro legittimata a rispondere, era da ritenere scontata). Sono possibili almeno due congetture. I pareri sono stati chiesti senza avere nozione del quadro giuridico ora delineato nella speranza di avere una risposta che consentisse al governo di rompere un legame già definitivamente annodato; e ciò in quanto vi erano state promesse elettorali da soddisfare che comportavano lo smantellamento dell'Ilva. Oppure si era già a conoscenza di quale sarebbe stata la risposta, ma si voleva creare l'occasione per dire agli elettori che essi pagano il prezzo di scelte scellerate del precedente governo, che i nuovi governanti sono costretti a rispettare, essendo ingabbiati in una trappola da cui uscire sarebbe troppo costoso. Nel primo caso, emergerebbe una non commendevole approssimazione; e nel secondo caso, si sarebbe perseguita la captazione dei consensi con la tecnica di scaricare sul passato le difficoltà del presente, che spesso sono conseguenza del desiderio di voltare pagina e della difficoltà di realizzare un effettivo cambiamento.Lascio al lettore di scegliere l'ipotesi preferibile. Per ora la situazione è quella di stallo. Il governo macina incertezze e l'unica cosa che possiamo fare è di sperare che alla fine gli italiani non debbano pagare un prezzo troppo caro.