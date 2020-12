L'ANALISI

Mariagiovanna Capone

La terra trema in Croazia, con un sisma di magnitudo 6.4 che ha distrutto gran parte della cittadina di Petrinja, circa 23mila abitanti a quaranta chilometri a sud di Zagabria. I sismologi dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono al lavoro per approfondire meglio la sequenza sismica croata, iniziata orientativamente a marzo, con un sisma di magnitudo 5.3, che nell'arco di questi mesi ha prodotto oltre cinquanta eventi sismici con magnitudo superiore a 2. Solo nella giornata di ieri ci sono state tredici scosse, quasi tutte repliche dell'evento massimo finora raggiunto avvenuto alle 12.19 con ipocentro localizzato ad appena dieci chilometri di profondità. Nella regione storicamente sono stati evidenziati numerosi eventi di alta intensità, ma quello di ieri è il terremoto più forte mai avvenuto in quest'area, record finora mantenuto da uno di magnitudo quantificabile a 6.3 avvenuto nel 1880 pochi chilometri a nord di Zagabria.

LA PLACCA ADRIATICA

Pur essendo sostanzialmente due le placche che interessano l'area mediterranea, placca Africana e placca Euroasiatica, dobbiamo aggiungere alcune placche minori, tra cui quella Adriatica (o Adria). La placca Africana preme verso nord contro la placca Euroasiatica spingendo la microplacca Adriatica a scendere sotto le Alpi. Queste sollecitazioni così intense, nel tempo (che in geologia significano milioni di anni) costringono l'Italia in un movimento rotatorio in senso antiorario il cui perno è nei pressi dello Stretto di Messina. Il mar Adriatico è quindi destinato a ridursi gradualmente fino a scomparire del tutto quando la penisola italiana si congiungerà ai Balcani. Gli intensi terremoti in Croazia sono provocati proprio da questa frizione sulla microplacca Adriatica, che si muove verso Nord secondo un meccanismo focale lungo una faglia trascorrente, ossia una sorgente sismica lungo la quale i blocchi di roccia si muovono orizzontalmente lungo direttrici opposte.

AVVERTITA A NAPOLI

Il sisma ricorda quanto accaduto ad Amatrice nel 2016, sebbene quello di ieri fosse «quattro volte più energetico», come ha dichiarato Carlo Doglioni, presidente Ingv. Un'energia tale da essere avvertita praticamente in tutta Italia (oltre 8500 segnalazioni arrivate al portale Hai sentito il terremoto? dell'Ingv) e perfino a Napoli. Questo è possibile perché un terremoto di magnitudo 6.4 oltre alla sua notevole energia ne ha una extra insita nella rottura della faglia. Come quando strappiamo un foglio: un lembo va da una parte, e un lembo dall'altra. È esattamente ciò che è successo, con un lembo (quello verso il Mediterraneo) in cui l'energia si è canalizzata anche per effetto litologico (la composizione delle rocce) e topografico tale da amplificare la percezione dei terremoti. Ecco perché è stata avvertita anche sulla costa tirrenica.

