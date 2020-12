La sfida alla malattia senza lasciare gli studi

Pino Neri

Ha dovuto lasciare la scuola già nel novembre del 2019 per entrare in ospedale. Ma la parola arrendersi non fa parte del vocabolario di Serena Piccolo, giovane studentessa di Pomigliano. Nonostante l'incombente malattia al midollo, la ragazza, che ora ha 18 anni, ha continuato a studiare durante i lunghi ricoveri. Serena ha anche organizzato insieme con papà Carmine e mamma Carmela una campagna pubblica per chiedere aiuto, per riuscire a trovare un midollo compatibile col suo, pubblicando le foto del suo purgatorio. Lo stesso coraggio che a giugno l'ha spinta a volersi recare di persona a scuola per affrontare l'esame di Stato. Eppure avrebbe potuto evitare il rischio, altissimo, di restare contagiata dal Covid e sostenere la maturità a distanza. Ma ha voluto dare un segnale di riscossa a se stessa e agli altri per cui ha lasciato la casa famiglia di Roma in cui si trovava in attesa del trapianto e si è presentata davanti alla commissione d'esame del liceo scientifico Imbriani di Pomigliano. Un'audacia premiata dal riconoscimento di Cavaliere della Repubblica. «I medici - racconta la giovane - mi avevano sconsigliato di recarmi a scuola a causa del rischio elevato di contagio. Ma io volevo rivedere il liceo, a tutti i costi». La ragazza però è d'accordo sulla chiusura delle scuole. «Da immunodepressa risponde - dico che è giusto. Il Covid si diffonde all'uscita dalle lezioni». Serena sta bene. Si è iscritta all'università. «Non mi aspettavo questo riconoscimento - conclude - penso sia normale combattere per la propria vita e fare in modo che gli altri sappiano che possono salvare le vite altrui. Da questo riconoscimento mi aspetto solo di credere un po' più in me stessa e di aiutare gli altri.

