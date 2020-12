R-esistere a Scampia tra camorra e sfratto

La Napoli che resiste ai soprusi e al malaffare ha probabilmente gli occhi e la forza di Ciro Corona, il 40enne di Scampia che dal 1998 lavora come operatore sociale nel ruolo di educatore di strada e di comunità. Ciro nel 2008 ha contribuito a fondare l'associazione (R)esistenza Anticamorra, della quale è presidente, mentre nel 2012 ha costituito la Cooperativa sociale (R)esistenza. È anche responsabile del Fondo Rustico Amato Lamberti, un bene agricolo confiscato alla camorra, nel quale oggi si producono vino, miele e marmellate. È coordinatore inoltre del polo socio-culturale intitolato a Gelsomina Verde, giovane ventiduenne vittima della camorra e l'ex edificio scolastico a lei dedicato, abbandonato, era diventato una base dei clan locali che Corona ha recuperato e che lo scorso anno il Comune - per gli immancabili inciampi burocratici - minacciò di sfrattare assegnando quell'immobile alla società comunale di nettezza urbana. Il maestro di strada è stato premiato dal Capo dello Stato «per il suo quotidiano e instancabile impegno nella promozione della legalità». Nel suo libro, Resistere a Scampia, Ciro spiega che «come tanti altri del quartiere, non ho scelto la strada della camorra e neppure quella della fuga. Ho scelto una terza: restare, resistere ed esistere». Laureato in filosofia, Ciro è diventato un punto di riferimento per quanti rifiutano le facili tentazioni della criminalità organizzata. Il suo sportello anti-camorra è un faro nella notte per i tanti giovani che vogliono vivere lontano dal malaffare. Negli ultimi tempi Corona denuncia di essere stato abbandonato dalle istituzioni, il presidente Mattarella ha invece deciso di premiarlo.

