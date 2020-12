Scuola, presidi e sindacati «Difficile aprire il 7 gennaio»

IL CASO

Mariagiovanna Capone

Il 7 gennaio si avvicina, e mentre in Campania si attendono le decisioni dell'Unità di crisi per un rientro in aula scaglionato per ordini scolastici, il mondo della scuola si interroga sull'organizzazione da parte del governo. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, punta il dito sulla problematica numero uno ossia i trasporti pubblici locali. Per via della difficoltà di organizzare più corse e ottenere più mezzi, le prefetture italiane hanno chiesto due turni di ingresso ai dirigenti scolastici che stanno costringendo i dirigenti a rivedere anche gli orari del personale ma che inficia negativamente con l'organizzazione familiare. Sul rientro del 7 gennaio intervengono anche Libero Tassella di Scuola Bene Comune e Cecilia Fontanella di Scuola, sicurezza e salute senza colore politico che ribadiscono il loro «no alla riapertura indiscriminata delle scuole in presenza» in quella data trovando consensi tra i docenti. La ripresa della didattica in presenza è stata poi al centro del quinto tavolo mobilità per le scuole in Prefettura. Esaminate le disposizioni del ministro della Salute del 24 dicembre, sul garantire la presenza al 50% della popolazione studentesca, e verificata l'assenza di problematiche per il trasporto marittimo nel Golfo.

TURNI IMPEGNATIVI

«La ripresa del 7 gennaio, soprattutto per quanto riguarda le scuole superiori, presenta diverse criticità. La prima riguarda la mancata o insufficiente riorganizzazione dei trasporti che sta costringendo i prefetti a chiedere alle scuole di effettuare dei turni di entrata in orari scaglionati molto impegnativi» ha sottolineato Giannelli. «Anche il personale scolastico potrebbe subire le conseguenze negative di questa turnazione estrema: si pensi a docenti di istituti tecnici o professionali il cui orario di lezione potrebbe iniziare alle 8 per terminare alle 16». Giannelli ha poi chiesto «un più ampio coinvolgimento dei dirigenti nelle scelte dei tavoli prefettizi, una maggiore gradualità nell'incremento della percentuale di studenti in presenza: solo una settimana al 50% è un tempo troppo limitato che non consentirà alle scuole di riorganizzare, per l'ennesima volta, l'orario. Come ripetiamo da tempo, è auspicabile riportare i ragazzi in classe prima possibile, ma questo va fatto creando le giuste condizioni altrimenti saranno solo le scuole, gli studenti e le famiglie a pagare le conseguenze della insufficiente riorganizzazione dei trasporti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA