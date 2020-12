Vergogna a Torre Annunziata mazzette per i lavori del Covid

LO SCANDALO

Dario Sautto

Le mazzette sui lavori di «somma urgenza» per mettere in sicurezza le scuole in vista della ripresa di gennaio. La nuova «tangentopoli» si abbatte sugli affidamenti diretti per accaparrarsi i fondi per l'emergenza Covid-19. E l'impressione è che si tratti solo della punta dell'iceberg. Nunzio Ariano, 63enne ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torre Annunziata, è stato arrestato dalla guardia di finanza in flagranza di reato per induzione indebita a dare o promettere utilità. Ariano è stato ripreso dai finanzieri mentre intascava 10mila euro (in due mazzette da 5mila l'una) dalle mani un imprenditore, anche lui indagato in stato di libertà per lo stesso reato, per un episodio di corruzione che vede protagonisti sia chi riceve la tangente sia il corruttore, che sceglie di pagare anziché denunciare.

L'INDAGINE

La speculazione sui fondi dell'emergenza Covid porta a Torre Annunziata, dove la Procura guidata da Nunzio Fragliasso sta coordinando una delicatissima indagine, condotta dai finanzieri del Gruppo e della compagnia oplontina, guidati dal colonnello Agostino Tortora e dal capitano Giuliano Ciotta. Proprio le fiamme gialle stavano seguendo da mesi l'iter di alcuni affidamenti diretti e i movimenti del dirigente Ariano, concentrandosi in particolare sugli «Interventi di adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19». Con i primi 45mila euro già versati lo scorso agosto dal Miur nelle casse dell'Ente e un totale di 200mila euro circa «da spendere», il passo successivo era la scelta della ditta a cui affidare quei lavori in alcuni plessi scolastici cittadini, tra i quali la scuola intitolata al giornalista del Mattino, Giancarlo Siani, trucidato dalla camorra nel 1985. Dopo i passaggi in Giunta e Consiglio, la procedura era finita nelle mani dell'ingegner Ariano. Dalla «white list» della Prefettura era stata scelta la «Supino Group srl» di Napoli, che sta gestendo già altri lavori di riqualificazione per il Comune di Torre Annunziata ed ha lavorato di recente anche a Torre del Greco e proprio nel capoluogo.

IL RIBASSO

Stavolta ha presentato un ribasso del 7%, così lunedì mattina negli uffici comunali si sono incontrati il dirigente e l'imprenditore napoletano per la stipula dell'accordo: un paio di firme sui contratti e un nuovo appuntamento intorno alle 14 al «solito posto», la spiaggia delle sette scogliere, un luogo abbandonato a poco più di un chilometro di distanza. Nelle scorse settimane sarebbero emersi altri contatti tra Ariano e l'imprenditore, con almeno altre tre tangenti già versate. Lunedì pomeriggio i due non immaginavano che sotto la pioggia e con il mare in tempesta, su quegli scogli fossero appostati i finanzieri che hanno fotografato l'intera scena e poi seguito Ariano fino ai giardini del lungomare. Lì lo hanno fermato e perquisito: in tasca aveva le due mazzette appena intascate, la prova della corruzione. Ammanettato, è stato portato in caserma e tenuto sotto torchio per dodici ore. Nella notte, su indicazione del sostituto procuratore Giuliana Moccia che coordina le indagini, Ariano è stato accompagnato nel carcere di Poggioreale in attesa della convalida. Con le indagini sulla nuova tangentopoli già in corso, ora gli inquirenti sono al lavoro per capire a chi fosse destinata la seconda mazzetta. Ma l'idea è che ci fosse un vero e proprio «sistema» per assegnare gli appalti che ruotava attorno all'Ufficio Tecnico e al suo dirigente, da almeno tre mesi seguito dagli investigatori in ogni sua mossa e arrestato in flagranza di reato. L'ipotesi è che nella «Fortapàsc» degli sprechi post-terremoto già raccontata negli anni 80 da Giancarlo Siani esista un nuovo meccanismo collaudato per l'assegnazione di lavori pubblici in cambio di tangenti. Ma con il progetto del ministero dell'Interno e l'imminente arrivo di 20 milioni di euro per la riqualificazione di Palazzo Fienga, l'ex roccaforte confiscata al clan Gionta, l'attenzione sul capitolo corruzione è massima. «Ho appreso con incredulità e stupore la notizia dell'arresto dell'ingegnere Ariano dice il sindaco Vincenzo Ascione ma sono molto amareggiato e indignato per quello che è accaduto. Spero che il dirigente dell'Utc sappia difendersi dalle gravi accuse che gli vengono mosse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA