Edilizia, il virus cancella dodici milioni di euro Addio a 346 imprese

Quasi dodici milioni di euro cancellati. È questo il peso che la pandemia sanitaria da Coronavirus ha avuto sul settore edile della provincia di Salerno. In un 2020 fatto di luci (poche) e ombre (tante), i dati della Cassa edile ed elaborati dall'Ance Aies di Salerno parlano di cifre importanti perse dal settore. Stando, infatti, alle rilevazioni degli uffici salernitani, la massa salariale è calata di 11,7 milioni di euro, pari al 14% in meno rispetto all'anno scorso. Meno stipendi, dunque, meno lavoro e meno produzione da parte delle aziende edili del territorio. A trainare verso il basso il risultato negativo del 2020 per il settore è stato il trimestre marzo-maggio, e cioè i mesi di lockdown stretto, in cui ci sono stati dei veri e propri crolli. Solo ad aprile il calo ha sfiorato il 90% rispetto al fatturato ottenuto l'anno precedente, e cioè circa 6 milioni di euro in meno.

IL DATO NEGATIVO

In realtà, dopo il periodo di chiusura totale dei cantieri, il fatturato del settore edile non è riuscito a togliere il segno meno davanti ai propri risultati, portando anche nei mesi estivi (che hanno coinciso con il riavvio dei lavori) una riduzione di fatturato del -8% circa. Complessivamente, il 2020 ha fruttato per l'edilizia salernitana circa 71 milioni di euro. Nei dodici mesi precedenti, quando di Coronavirus non si sapeva ancora niente, i livelli di fatturato superavano gli 82 milioni. Ad andare male, ovviamente, è stato proprio il comparto dell'edilizia privata, quello che ha avuto il primo stop effettivo durante il lockdown e anche quello più prolungato. Dai dati della cassa edile, infatti, si nota che la perdita di fatturato è stata del 12,5%, e cioè di quasi 9 milioni di euro. Con i picchi, nel bimestre marzo e aprile che è stato davvero nefasto per l'edilizia, del 52 e dell'88%. Nel periodo marzo-maggio, insomma, c'è stato un crollo di fatturato superiore ai 10 milioni di euro, poi in parte recuperato nell'ultimo periodo dell'anno. In soli tre mesi si era riuscito, in pratica, a fare peggio rispetto ad un intero anno. Diverso il discorso per quello che riguarda i lavori pubblici, che, al contrario, chiudono il 2020 con un incremento dell'11,2% di fatturato. Anche qui lo stop forzato del bimestre marzo-aprile è costato ai lavori pubblici 1 milione e mezzo di euro in meno, ma poi prontamente recuperato ed incrementato con un vero e proprio boom di settembre, mese in cui il fatturato è aumento del 26%.

GLI OPERAI

Le imprese attive, come riporta la cassa edile, a settembre di quest'anno, sono 2.060, con un calo del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Complessivamente il 2020 si è tradotto, per il settore edile, nella chiusura di circa 346 aziende iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio di Salerno, che conta aggiornato al mese di novembre di quest'anno circa 11mila aziende nel settore. Sta di fatto che la crisi del fatturato non si è tradotta in problemi occupazionali. Tutto sommato il settore ha tenuto da un punto di vista di occupati, chiudendo l'anno con un calo dell'1% su base annua. A settembre 2020, come riportano i dati della cassa edile salernitana, gli operai iscritti erano 7.007, anche in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'unico mese in cui è comparso il segno meno anche su questo fronte continua ad essere lo scorso aprile, con 6.056 operai in servizio e il -6% rispetto all'anno precedente. E, soprattutto, con circa 600 operai «al lavoro» in meno rispetto al mese di marzo, durante il quale ancora non si sentivano gli effetti della pandemia sull'economia locale. In un solo mese, dunque, il lockdown si è tradotto in cantieri chiusi su tutto il territorio provinciale e di conseguenza, in 600 lavoratori rimasti fermi. I livelli occupazionali dei mesi successivi ad aprile con una parziale e progressiva riapertura dei cantieri sono, poi, costantemente cresciuti. Secondo e ultimo stop dell'anno il solo mese di agosto, con circa 500 iscritti in meno rispetto al mese precedente. Ma il dato è, poi, tornato a salire. E le cifre della cassa edile sono, tendenzialmente, confermate anche dal report periodico del sistema Excelsior di Unioncamere e Anpal sui tempi di ripresa delle aziende post-pandemia e anche sulle conseguenze pratiche ed effettive che la pandemia stessa ha avuto. Primo fra tutti, proprio da un punto di vista occupazionale. Nell'ultimo report aggiornato a novembre, le aziende del settore edile nel 76,5% dei casi hanno confermato la possibilità oltre che la volontà di mantenere stabili i livelli occupazionali. Mentre il 17,5% pensa, invece, di dover ridurre i propri dipendenti e il 6% addirittura di ampliarlo.

