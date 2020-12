Fuga dalla maggioranza resa dei conti in Consiglio

Giovanna Di Giorgio

Ammaccata, e non poco. Ma ancora in piedi. Saldamente in piedi. Il passaggio di sei consiglieri comunali dalla maggioranza all'opposizione non crea al sindaco Enzo Napoli problema di numeri. Neppure se i nuovi oppositori, di fatto, andandosi ad aggiungere a Pietro Stasi arrivano a quota sette. Eppure, una cosa così, nell'era De Luca, a Salerno non s'era mai vista. Se l'opposizione, quella uscita dalle urne, gioisce per l'allargamento delle sue fila, i più fedeli al primo cittadino, seppur dispiaciuti, non comprendono la scelta degli ormai ex compagni di coalizione. Intanto sale l'attesa per il consiglio comunale di oggi. Il primo a gongolare è Stasi, dei Moderati: «Hanno iniziato a vedere con chiarezza il modello di città in cui vivono e ne stanno prendendo le distanze. Per quanto mi riguarda, ero tentato dal non candidarmi più». Deluso dal fatto che più volte, invano, ha fatto battaglie per «persone che vivono un disagio ma che non trovano risposte in questa amministrazione». Poi è arrivata «la chiamata da Michele Sarno, a cui sono legato da vecchia amicizia. Mi ha detto: Mi candido a sindaco, mi farebbe piacere averti al mio fianco.

LE VOCI

Questo mi ha ridato slancio». Se l'allontanamento di Stasi dalla maggioranza era un fatto acclarato, non lo era quello Antonio D'Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Peppe Ventura. A sostenerli, Roberto Celano: «Loro già svolgevano un ruolo in maggioranza con spirito critico e propositivo, sempre inascoltati», dice. E giù con l'elogio: «Guardo con attenzione e simpatia a questa scelta perché hanno deciso di prediligere Salerno al governo e al potere». L'apprezzamento prescinde, a dire del forzista, dal fatto che potrebbero ritrovarsi insieme in una grande coalizione. Perché, spiega Celano, «quando si passa dal governo all'opposizione l'unico elemento che spinge alla decisione è l'interesse della città. Questo rafforza le battaglie fatte e dà ragione a tante nostre posizioni. Credo che politicamente sia tra i fatti più rilevanti degli ultimi 30 anni. Il segno che qualcosa scricchiola». Così pure il leghista Dante Santoro: «Per la prima volta l'opposizione aumenta e non diminuisce. Questo certifica che abbiamo fatto battaglie giuste in questi anni. È la riprova del fallimento di chi ci ha governato». E aggiunge: «Spero che tanti altri si dissocino dall'amministrazione delle vergogne e lavorino per dare un futuro diverso alla città». Di tutt'altra opinione chi resta in maggioranza. A iniziare dal veterano Ermanno Guerra. «Mi dispiace perché è un pezzo di maggioranza che va via, tutte persone che stimo. Però - dice - uno sforzo in più di comprensione si poteva fare. Amministrare non è una cosa semplice. Sul quotidiano spesso non si è d'accordo, ma si sta in una maggiorana nell'ottica di dare sostanza a programmi ampi, di lungo respiro». L'ex assessore non risparmia bordate: «Da una parte e dell'altra la possibilità di incontrarsi c'era. Questa rigidità è probabilmente legata alle imminenti elezioni, a un riposizionamento. D'altra parte - evidenzia - è veramente complesso tenere insieme una maggioranza così ampia, a tratti imbarazzante, perché ci sono tante forze centrifughe. Né è facile dare seguito alle istanze di tanti, pur legittime». A difendere Napoli e la sua squadra è anche Paola De Roberto, ex compagna di gruppo di Mazzeo e Pessolano. «Provo grande dispiacere che un gruppo consistente della maggioranza si allontani perché ritenevo il loro apporto utile. Per alcuni di loro era già chiaro da un po' di tempo e forse la scelta poteva essere anche effettuata prima. Per altri il dispiacere è maggiore perché fanno parte del mio gruppo». Al tempo stesso, però, De Roberto non riscontra la mancanza di ascolto denunciata dai colleghi: «Non mi sento una alzamano: tutte le cose propositive che ho portato avanti, sia personalmente che come presidente di commissione, non hanno trovato una chiusura. Anche quando non è stato sposato il nostro pensiero, la decisione è stata sempre motivata. Ci si è confrontati e si è giunti a soluzioni condivise».

