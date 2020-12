IL FOCUS

Antonietta Nicodemo

Carmela Santi

La variante inglese del coronavirus potrebbe aver raggiunto la città di Sapri. Al momento sono sette le persone che attendono di sapere se sono state contagiate dal virus diffusosi in Gran Bretagna, ma non tutte risiedono nella cittadina rivierasca. La catena del contagio sarebbe iniziata da una studentessa che pochi giorni prima del Natale ha fatto rientro in famiglia. Sottoposta a tampone è risultata positiva. In attesa del test e del suo esito il padre, un medico del centro trasfusionale dell'ospedale di Sapri, ha continuato a lavorare. Appena è stata accertata la contagiosità della ragazza l'intera famiglia è stata sottoposta a tampone. Negativa la madre, positivi il padre e le due sorelle, di cui una vive in un altro Comune del Salernitano. Sono risultati positivi anche due dipendenti dell'ospedale in servizio presso il centro trasfusionale, un assistente amministrativo e un'operatrice sanitaria, e il caposala del pronto soccorso, contatto diretto di quest'ultima. Entrambi risiedono a Vibonati. Il cluster accertato nell'ospedale ha fatto scattare una serie di ulteriori misure: i reparti interessati sono stati sanificati, il personale entrato a stretto contatto con i nuovi contagiati è stato sottoposto a tampone. Si attendono, dunque, nuovi esiti, mentre si è fatto il possibile per circoscrivere il focolaio. Gli operatori contagiati stanno bene e sono al momento asintomatici. Intanto il nuovo cluster ha gettato di nuovo nello sconforto la cittadina saprese che sembrava ad un passo dal diventare covid free. Fino a ieri erano sette i postivi al covid. Si tira un sospiro di sollievo invece a Vallo. Il contagio del senatore Franco Castiello (nella foto) aveva fatto temere un focolaio. Proprio nel centro cilentano, Castiello quale presidente della Fondazione Grande Lucania, qualche giorno prima di Natale, aveva preso parte all'inaugurazione della nuova sede della Banca del Cilento. Taglio del nastro con le autorità locali. Nella giornata di ieri gran parte dei presenti hanno effettuato i tamponi, risultati tutti negativi. Anche da Roma arrivano buone notizie. Il senatore pentastellato respira da solo, non è in terapia intensiva, né sotto ossigenazione. Resta ricoverato per precauzione. Castiello da lunedì sera è tra i degenti della struttura covid Columbus dell'ospedale Gemelli di Roma. Nel pomeriggio era in aula in Senato, doveva intervenire sul decreto Calabria quando ha avvertito un malore. È stato subito soccorso, gli è stato fatto un test rapido risultato positivo, quindi l'immediato ricovero. «Respiro tranquillamente - dice - ho la febbre e perciò i medici hanno deciso di non dimettermi». C'è attesa anche a Camerota dove è stato disposto per domani uno screening dopo la positività del medico. A Castellabate aumentano di altri 7 i casi di covid per un totale di oltre 80.

