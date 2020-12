Il funesto 2020 si chiude con ventiseimila contagi e 360 vittime salernitane

Sabino Russo

Si chiude con 26mila casi di contagio e 360 deceduti il 2020 funestato dal covid nel salernitano. Sono 4.180, invece, i guariti, che portano il saldo degli attuali positivi a 21mila300, a dimostrazione che soprattutto la seconda ondata post-estate ha fatto sentire i suoi effetti. Per avere la dimensione del fenomeno basta confrontare i dati attuali con quelli di inizio ottobre, quando i numeri sono ricominciati a salire esponenzialmente. Al 6 ottobre i casi erano 1.700, con 70 morti. I ricoverati in provincia erano poco più di 40. Sono 88, intanto, i tamponi positivi comunicati ieri dall'Unità di crisi della Regione, con una fiammata di 23 infettati a Castellabate e 26 a Salerno. Salgono a 13 i contagi in cardiologia al Ruggi. Sospesi i ricoveri.

IL DOSSIER

Oltre 24mila casi di contagio in tre mesi e 290 decessi, di cui la metà solo nel mese di dicembre. Sono numeri impressionanti, che segnano l'autunno nero vissuto nel salernitano. Il 2020, nel complesso, si chiude con 21mila 306 casi complessivi, 357 morti e 4179 guariti, che porta il numero delle persone ancora alle prese col virus a quota 21mila306. Una escalation partita sostanzialmente agli inizi di ottobre, quando i numeri sono iniziati a decollare in modo impressionante, mandando in tilt l'intero sistema di monitoraggio, non attrezzato a gestire una crescita così esponenziale. Per avere la dimensione della prima ondata e post-estate basta semplicemente ricordare i numeri di inizio ottobre: 1.689 casi complessivi, 631 positivi, 71 deceduti e 987 guariti, con picchi di contagi quotidiani tra i 30 e i 40. A metà novembre si è registrato il record di casi in provincia, con quasi 600 infettati. Sono poco più di mille i nuovi infettati negli ultimi sette giorni, mentre sono 17 i decessi. La settimana precedente i morti erano stati 58, mentre quasi ottocento i guariti, con 1.327 nuovi contagi e un saldo con i positivi di +471. Le persone alle prese col virus erano 20.781. Nei primi sette giorni di dicembre i decessi rilevati dall'Asl erano stati 60, con 1.986 nuovi contagi, contro i 2.600 della settimana precedente. Erano state 430, invece, le guarigioni, che avevano portato il numero complessivo dei positivi a 19.504 (+1.496). Il mese scorso, invece, sono stati 13mila gli infettati complessivi conteggiati dall'Asl, con 87 decessi, di cui 28 nell'ultima settimana di novembre. Un mese nero, rispetto agli altri dall'inizio della pandemia, che aveva portato il numero dei lutti in provincia a 190, ma che è stato già ampiamente superato. Dall'inizio dell'epidemia a fine novembre erano stati 20mila192 i casi complessivi, di cui 2.600 negli ultimi 7 giorni. Sono 88, intanto, i tamponi positivi comunicati ieri dall'Unità di crisi della Regione di cui ad Agropoli 1, Altavilla Silentina 1, Ascea 1, Baronissi 2, Battipaglia 1, Buccino 1, Calvanico 1, Campagna 1, Capaccio Paestum 1, Castellabate 23, Cava de' Tirreni 1, Colliano 2, Eboli 6, Gioi 1, Nocera Inferiore 4, Pagani 6, Palomonte 3, Polla 1, Pontecagnano Faiano 1, Roccadaspide 1, Salerno 26, Sarno 2, Trentinara 1.

I NUOVI ALLARMI

Lacrime a Roccadaspide per la prima vittima di coronavirus nella cittadina. «Abbiamo avuto comunicazione anche di quattro nuovi guariti dalla malattia e di un nuovo caso di contagio - scrive il sindaco Gabriele Iuliano - Al momento, pertanto, i casi di positività al virus nel nostro comune scendono a 13». Focolaio a Mercato San Severino. «Otto suore dell'Istituto Palazzolo, nella frazione Piazza del Galdo, sono risultate positive - comunica il primo cittadino Antonio Somma - Le nostre care suore attualmente sono in isolamento domiciliare presso l'istituto». Salgono a 13 i contagi nel reparto di cardiologia al Ruggi, dove si registrano le positività di due medici, un infermiere, un operatore socio-sanitario e 9 pazienti. Sospesi temporaneamente i ricoveri, anche della rete dell'infarto del mio-cardio. I casi in questione seguono di circa 10 giorni quelli registrati nelle due divisioni di medicina. Qui erano stati, in tutto, 17 i pazienti e 13 i sanitari gli infettati. Di questi, nove degenti, quattro infermieri e due operatori socio-sanitari in medicina uomini, mentre erano 8 i pazienti e 5 gli operatori nella divisione donne.

