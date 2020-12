In aula a orari diversi, i dubbi dei presidi

Gianluca Sollazzo

Lo scontro tra i genitori sul ritorno in presenza degli alunni non aiuta la Regione e le amministrazioni comunali. Si riassume così il pensiero di molti presidi salernitani sulle ultime prese di posizione dei divisi tra chi è favorevole alla didattica a distanza per motivi di sicurezza sanitaria e chi alza la voce chiedendo da subito la riapertura delle scuole a tutte le classi.

I CAPI D'ISTITUTO

Ma dai presidi non mancano preoccupazioni sul piano trasporti per più di 28mila studenti pendolari. Gli orari scaglionati preoccupano i presidi a fronte della organizzazione didattica dei docenti che sono dislocati su più scuole con le cosiddette cattedre orarie esterne. Più di 200 docenti nel salernitano insegnano su più plessi o più scuole nella stessa giornata, come faranno a organizzarsi a fronte degli orari scaglionati pensati dal tavolo di coordinamento istituito in Prefettura? Un dato è certo: le superiori riprenderanno al 50% in presenza le lezioni solo dal 25 gennaio. Mentre il 7 gennaio come chiesto anche dal Comune di Salerno ritorneranno nelle aule solo i bambini della scuola dell'infanzia, della prima elementare e della seconda elementare. «Credo che debbano essere fatti tutti gli sforzi per poter ripartire, quanto prima, con la riapertura delle scuole, ma in estrema sicurezza dichiara il deputato salernitano del Pd, Piero De Luca - Non possiamo creare ambiguità. Tanti genitori nutrono preoccupazione per la salute dei propri figli. Cerchiamo di creare tutte le condizioni, sia a livello nazionale che locale, perché si possa tornare a scuola, ma in sicurezza».

IL COORDINAMENTO

E sbotta il Coordinamento scuole aperte di Salerno che annuncia per il 7 gennaio una protesta di piazza nel caso non siano riaperte le scuole a tutti gli ordini di scuola. «Ribadiamo di non aver mai sottovalutato il pericolo del Covid 19 ma sappiamo bene, e lo ricordiamo a tutti, quanto le scuole hanno lavorato per aprire in sicurezza il 28 settembre con tutti i protocolli di sicurezza», dice il comitato scuole aperte di Salerno. A Natale è nato invece un gruppo social composto da oltre 1.300 famiglie salernitane che chiede invece di riconfermare la didattica a distanza fino a quando la pandemia non sarà controllata. E queste divisioni tra i genitori preoccupano i presidi. «Il proliferare di gruppi favorevoli al rientro in presenza o alla didattica a distanza non aiutano i decisori politici dice la preside del liceo Tasso, Carmela Santarcangelo - ma contribuiscono a creare confusione e rischiano di ritardare scelte anche di buon senso, scelte che mi pare siano stare sin qui fatte dagli amministratori regionali e locali. A ciascuno il proprio ruolo, altrimenti la confusione porterà a scelte non meditate». «Basta divisioni dice la preside Ester Andreola delo Sabatini Menna l'obiettivo è far tornare il più presto possibile i ragazzi in presenza. Ce lo chiedono i nostri ragazzi desiderosi di rivedere la luce in fondo al tunnel».

L'ORGANIZZAZIONE

Perplessità dei presidi si registrano invece sull'organizzazione degli ingressi scaglionati dal 25 gennaio. «Ciò che invece mi preoccupa ammette Barbara Figliolia, preside del liceo Severi - è la decisione presa degli ingressi ad orari scaglionati. L'organizzazione sarà difficile se non impossibile». «Ritengo rimarca Ornella Pellegrino del Virtuoso - che l'orario sfalsato sia difficilmente praticabile mentre sia auspicabile l'ingresso al 50/75% degli studenti con alcuni giorni di didattica digitale integrata». Gli ingressi scaglionati, secondo il preside del Genovesi-Da Vinci, Nicola Annunziata, costituiscono «un'ipotesi inconciliabile con la presenza di Coe, le cattedre orario esterne a cavallo tra due o più scuole, una presenza percentualmente forte soprattutto negli istituti di minore dimensione. Nella mia scuola, per esempio, 1 prof su 6 in servizio è a cavallo con altre scuole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA