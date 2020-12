L'ANALISI

L'anno del «rilancio per il settore», dopo un 2020 altalenante e pieno di difficoltà. È con queste parole che Vincenzo Russo, presidente dell'Ance Aies di Salerno traccia non solo un bilancio dell'anno che sta per terminare, ma analizza le opportunità del comparto edile per i prossimi mesi. Soprattutto perché la ripresa, per le imprese edili, è ancora lontana: il 55,2% delle aziende del settore stima, infatti, di recuperare livelli di fatturato e produzione entro il secondo semestre del prossimo anno, mentre un altro 32% delle imprese punta al primo semestre dell'anno che verrà per poter vedere ritmi di lavoro simili a quelli pre-Covid. «L'atavico problema della burocrazia e del funzionamento della pubblica amministrazione - spiega Russo - è stato ulteriormente aggravato dallo smart working che, di fatto, continua a provocare forti ritardi per le pratiche in corso. Sul tema degli investimenti, le risorse europee di cui al Recovery Plan, da spendere entro il 2026, meritano una particolare attenzione, tenuto conto dell'occasione che abbiamo per colmare il gap infrastrutturale della nostra Provincia. Per fare ciò occorrono idee e progetti condivisi, ci vuole la responsabilità di tutti i partners istituzionali. Bisogna uscire dalla logica del localismo ed intervenire con progetti di messa in sicurezza e risanamento idrogeologico, con programmi di manutenzione delle infrastrutture e del territorio». Tra i problemi principali riscontrati dalle aziende del comparto edile, soprattutto in questo delicato momento di crisi economica, continua ad esserci quello dell'accesso al credito. Più di un'azienda su due ha riscontrato questo problema e continua ad evidenziarlo. Una questione che, per il presidente dei costruttori salernitani, deve essere risolta «anche nell'ottica di sostenere le iniziative di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio attraverso gli incentivi fiscali di cui al Sismabonus-Ecobonus. Molto interessante - aggiunge Russo - è l'accordo sottoscritto con la Banca Monte Paschi di Siena, con un'apertura di una linea di credito fino al 50% del valore degli interventi a fronte dell'impegno della cessione del credito da parte dell'impresa». Immancabile, poi, un passaggio sul delicato rapporto che c'è tra il territorio provinciale e le opere pubbliche. «In provincia di Salerno - conclude Russo - le opere infrastrutturali ferme al palo valgono circa 1 miliardo di euro: è questa l'occasione giusta di avviarle e completarle, mettendo in campo idee e progetti, per ridare slancio all'economia e all'occupazione. I progetti di riforma strutturali previsti dai Piani nazionali di riforme, ovvero i Recovery Plan sono un'occasione da non perdere, ma dobbiamo stare attenti in quanto forte è il rischio che le piccole e medie imprese restino escluse nella realizzazione delle opere».

