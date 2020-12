L'INCONTRO

Preferisce attendere il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Prima di esprimersi in merito ai sei consiglieri comunali che hanno deciso di prendere le distanze dalla maggioranza, vuole ascoltare «i loro chiarimenti, le loro determinazioni». Lo farà stamattina in Consiglio comunale durante il quale «daremo delle risposte adeguate». Alla vigilia, si limita a dire che «non capisco quali siano state le motivazioni che hanno portato a queste scelte», pur riconoscendo che «sono delle maturazioni che ciascuno dei consiglieri comunali fa nel suo intimo». Ad ogni modo, ribadisce di essere «molto concentrato sulle cose da farsi perché c'è da fare tanto». Se altri pensano diversamente, «nessuno scandalo. Ne prendo atto. Naturalmente, le nostre valutazioni anche di livello etico le faremo dopo averli ascoltati». Annunciando, poi, la «rituale ordinanza di divieto di spari in luogo pubblico», rivolge ai salernitani un appello alla responsabilità durante il Capodanno. «Con prefetto e questore faremo il tavolo della sicurezza e dell'ordine pubblico e faremo in modo che si schierino, quanto più possibile, unità di controllo. Ma il controllo dovrebbe essere più intimo che poliziesco», sottolinea dopo aver preso parte, ieri, alla presentazione degli emendamenti, a prima firma del deputato dem Piero De Luca e recentemente approvati, che riguardano il taglio dell'Ires nelle aree Zes e, per Enti locali e Regioni, la rinegoziazione dei mutui Mef per ridurre gli oneri finanziari sulle rate.

LE AREE ZES

Con l'approvazione in Senato della nuova Legge di Bilancio, entrerà in vigore la norma sulla fiscalità di vantaggio per le aree Zes del Mezzogiorno. Una misura che il parlamentare del Pd, De Luca, definisce «storica, rivoluzionaria e che consentirà di aprire una fase nuova nel Mezzogiorno». «Al Sud, nei prossimi anni - spiega - vi sarà la tassazione più conveniente e attrattiva d'Europa per l'apertura di nuove attività economiche a condizione che le imprese mantengano, per dieci anni, lo stabilimento nelle aree Zes e, soprattutto, mantengano i livelli occupazionali per i successivi dieci anni dall'avvio dell'investimento». Un lavoro che dovrà essere accompagnato «da un forte rilancio della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno e della semplificazione amministrativa, su cui pure stiamo lavorando», assicura chiarendo che, quanto alla dotazione infrastrutturale, «proveremo a rafforzarla, anche e soprattutto, con le risorse e l'utilizzo virtuoso per il Mezzogiorno e nel Mezzogiorno delle risorse europee del Recovery Fund». E, in particolar modo, perché «il piano nazionale di ripresa e di resilienza ponga particolare attenzione al Sud, cui dovrà essere destinato più del 34% delle risorse». Per il sindaco Napoli, la fiscalità di vantaggio è «un'azione che serve alla nostra città, al territorio e alla regione». «Le zone industriali - ribadisce - sono parti urbane, non qualcosa di avulso. Per Salerno, è una parte urbana e come tale va trattata, proprio in termini di pianificazione urbanistica e di architettura». In questa visione, «queste provvidenze che Piero De Luca ha immaginato e messo in campo per queste realtà corrispondono ad azioni anticicliche, nel senso che gli investimenti sono un modo per ridurre lo svantaggio fiscale, il debito pubblico. Sono le azioni più intelligenti e provvide che evitano tagli, licenziamenti e che conducono ad un'azione propulsiva vera di investimenti che, poi, daranno i loro frutti», conclude. Il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, definisce «importante» l'iniziativa perché si dà «una speranza agli imprenditori che vogliono insediarsi in queste aree in cui ci sono agevolazioni importanti» e, al contempo «fondamentale per gli Enti locali nella parte che riguarda le rinegoziazioni dei mutui». Per il presidente di Anci Campania, Carlo Marino, «oggi, valorizzare la competitività con le Zes, mettere in campo liquidità per i Comuni può essere una sfida. Una sfida per la Campania, per il nostro Paese».

