LA PROMOZIONE

Nico Casale

Quella di oggi è una data che, per Convergenze spa Società Benefit di Capaccio Paestum, è storica perché segna l'avvio delle negoziazioni in Borsa. Difatti, l'operatore di tecnologia integrato attivo nei settori delle telecomunicazioni ed energia 100% green comunica di aver ricevuto da Borsa Italia spa l'avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Aim Italia, dopo aver concluso il collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a 2,8 milioni di euro, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe in aumento di capitale concessa da Convergenze Spa SB a Integrae SIM Spa, a fronte di una domanda pari a circa tre volte l'offerta. «Aver raggiunto questo importante traguardo con l'ammissione su Aim Italia, obiettivo che ci eravamo prefissati da lungo tempo, mi rende molto orgoglioso e mi emoziona», sottolinea il presidente e amministratore delegato di Convergenze, Rosario Pingaro, che ripensa al 2005, quando l'azienda fu fondata. «Abbiamo fatto tanta strada dice - e tanti chilometri di fibra, aperto una nuova Bu Energia e brevettato le ecologiche colonnine di ricarica elettrica Evo. Tutto questo, lavorando sempre con un doppio obiettivo: far crescere la nostra azienda e valorizzare il nostro territorio di origine». E guarda al futuro quando evidenzia di voler «continuare a svilupparci, consolidando la nostra realtà territoriale, ma estendendo le nostre attività anche in altre regioni del territorio italiano, per diventare una multi-utility riconosciuta a livello nazionale.

I PROGRAMMI

Continueremo a crescere anche di pari passo con la sostenibilità: nel 2020, infatti, siamo diventati Società Benefit; del resto, i valori della sostenibilità sono sempre stati parte del nostro Dna», aggiunge ringraziando «tutto il gruppo di lavoro composto da collaboratori interni e consulenti che hanno creduto in noi e nelle nostre potenzialità, i nostri clienti che ci onorano della loro fiducia e sono per noi motivo di orgoglio e, non da ultimo, gli investitori che con la loro partecipazione al capitale ci hanno permesso di tagliare questo primo prestigioso traguardo del nostro lungo percorso di crescita». Il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, in un post social, scrive che è «una grande soddisfazione non solo per la nostra città e per il nostro territorio, ma per l'intero Mezzogiorno- L'importante risultato raggiunto è la dimostrazione che la geografia non conta al cospetto dell'impegno e della qualità. La professionalità, la dedizione e la tenacia premiano».

