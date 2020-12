LA SOLIDARIETÀ

Nico Casale

La solidarietà passa per Sant'Apollonia e, soprattutto, dal cuore grande degli agricoltori di tutt'Italia. Cento pacchi contenenti quattromila chilogrammi di prodotti di pregio della filiera agricola made in Italy sono partiti, ieri, per essere consegnati alle famiglie salernitane in difficoltà. Il punto di partenza è il mercato Campagna Amica di Sant'Apollonia. Si tratta di pacchi solidali donati da Coldiretti che, attraverso l'importante lavoro di associazioni e parrocchie, come L'Abbraccio, Salerno Accoglie, Sant'Andrea della Annunziatella e la parrocchia di Mariconda, raggiungeranno chi, in particolare durante il periodo delle festività natalizie, ha più bisogno. Ieri mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore al Commercio Dario Loffredo, il consigliere regionale Nino Savastano e il deputato Piero De Luca hanno visitato il Mercato Campagna Amica con il direttore Enzo Tropiano. «L'iniziativa spiega Tropiano - nasce dalla volontà di Coldiretti di stare vicina agli ultimi, a quelli che hanno avuto maggiori difficoltà durante la pandemia, a chi ha perso il lavoro». «Ci siamo chiesti cosa potessimo fare», aggiunge evidenziando che «la solidarietà del mondo rurale e agricolo sostiene queste famiglie con 4mila chilogrammi di prodotti agricoli provenienti da tutti gli agricoltori italiani. Parliamo di prodotti di pregio, come parmigiano, grana, latte, conserve, legumi, carne in scatola, cinque litri d'olio. Ogni pacco pesa quaranta chili, quindi parliamo di cento pacchi». La distribuzione, in forma anonima, sarà curata dalle associazioni.

I DESTINATARI

A ricevere il pacco della solidarietà saranno famiglie «individuate dal Comune di Salerno come quelle che hanno richiesto i buoni alimentari. Abbiamo cercato di fare le cose come si dovevano». A livello nazionale, Coldiretti ha previsto la consegna di 9mila pacchi della solidarietà per dare una risposta all'esigenze di nuova povertà, alle famiglie che più hanno bisogno. Per il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, «mai come in questo momento è fondamentale far sentire la nostra presenza, concreta, alle fasce più deboli della nostra comunità». Quella organizzata da Coldiretti, per il primo cittadino è «un'iniziativa benaugurante, benemerita, di grande momento etico che Coldiretti ha voluto predisporre per due ordini di motivi. Il primo, per essere concretamente vicino, nei limiti del possibile, a persone indigenti e in difficoltà; il secondo, per fare una promozione di prodotti del nostro territorio, prodotti di eccellenza e di straordinaria qualità». Napoli si sofferma, poi, sul mercatino rimarcando la cura che gli riserva Coldiretti, «un mercatino semplice, ben messo e gradevole da vedersi e allegra anche questa parte della città che ne usufruisce come luogo di acquisto».

