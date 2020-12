Reclutamento dei precari prove suppletive post Covid

LA SENTENZA

Per il Consiglio di Stato i prof precari che sono stati malati di Covid, una volta guariti possono svolgere le prove suppletive del concorso a cattedra straordinario avviato in autunno. Il reclutamento dei docenti precari diventa occasione di contenzioso tra ministero dell'Istruzione e docenti. La sesta sezione del Consiglio di Stato con una ordinanza favorevole a un insegnante campano ordina al ministero le prove suppletive del concorso straordinario per l'assunzione di prof delle medie e superiori bloccato con Dpcm del 3 novembre fino al 15 gennaio. Il docente campano positivo al Covid in autunno aveva diritto a sostenere le prove suppletive del concorso nella sua materia. Dopo l'ordinanza favorevole del Consiglio di Stato, già 30 salernitani positivi al Covid in estate hanno presentato ricorso al Tar del Lazio: puntano a partecipare al concorso poiché, quando è avvenuto, risultavano positivi al Covid-19. Con ordinanza depositata oggi 14 dicembre, i Giudici di Palazzo Spada hanno infatti respinto l'appello cautelare proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso la pronuncia del Tar Lazio, che ammetteva un candidato sottoposto a misura sanitaria di prevenzione alla prova suppletiva. Il Consiglio di Stato ha peraltro precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, «la fissazione di una sessione aggiuntiva non pare possa ingenerare disagi organizzativi al Ministero, soprattutto tenuto conto che l'art. 1, comma 10, lettera z), del DPCM 3 dicembre 2020, ha comunque disposto la proroga della sospensione delle procedure concorsuali fino al 15 gennaio 2020». Sembra a questo punto spianata la strada per i ricorsi di quanti, per causa di forza maggiore dovuta al Covid, prima della sospensione del 4 novembre non hanno potuto partecipare alla prova scritta del concorso straordinario. Partecipano al concorso straordinario per l'assunzione di docenti alle medie e superiori più di 1.600 prof precari salernitani. Le loro speranze sono rivolte alla curva epidemiologica. Perché il concorso ad oggi è stato bloccato quando mancavano poco meno di cinque giornate di prove suddivise per classi di concorso. Senza una ripartenza del concorso si rischia da settembre prossimo un boom senza precedenti di precari in cattedre soprattutto nel secondo ciclo dell'istruzione. Le correzioni del concorso intanto procedono a rilento. E c'è il rischio vuoti negli organici a Salerno a causa del pensionamento di poco più di 670 prof. Già quest'anno si è registrato un incremento di assunzioni di docenti precari rispetto a due o tre anni fa. Il trend ricalca i dati nazionali che vedono i prof precari nel ruolo di salvagenti delle scuole. Nel Salernitano sono oltre 2 mila i supplenti reclutati con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto dopo la nomina del Provveditorato e delle scuole dalle graduatorie di istituto.

