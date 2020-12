«Sono leale ma non uno schiavo il sindaco ci ha annientati tutti»

«Italia Viva non è sempre andata in coalizione con il Pd. In Puglia è andata contro Emiliano. Quindi non ci sentiamo in difficoltà». In virtù dell'accordo con De Luca, candidandosi alle regionali con Iv Nico Mazzeo era rimasto nella maggioranza Napoli. Poi, con il collega di partito, Donato Pessolano, e altri quattro consiglieri, il passaggio all'opposizione. Senza ripensamenti, anche dopo i coordinatori provinciali di Iv, Angelica Saggese e Tommaso Pellegrino, hanno ribadito ieri sera «il sostegno del partito alla coalizione di centrosinistra guidata da Enzo Napoli. «Che Iv voglia o no condividere con noi questa scelta, per noi cambia poco: la scelta è fatta. Non c'è dubbio».

Se il partito non vi appoggiasse, lo lascereste?

«Restiamo nel partito ma facciamo una lista civica. Se Iv vorrà prendere iniziative nei nostri confronti lo farà, sapendo però che sta rinunciando a due consiglieri del Comune capoluogo, tra cui uno che s'è candidato alla Regione. Oggi Iv ha un consigliere regionale per 100 voti di scarto, quindi anche grazie ai voti del candidato di Salerno città».

Più volte ha manifestato malessere. Oggi arriva la rottura.

«Sono tranquillo. In consiglio spiegherò quali sono state negli anni le cose che hanno portato a questa scelta. Sia chiaro che per me ora sarà più complicato essere rieletto».

Sta dicendo che non ha fatto una scelta di convenienza?

«Conveniente sarebbe stato restare nel sistema in attesa del mio turno. Ma io non sono uno schiavo. Sono una persona leale, penso di aver dimostrato di saper fare squadra. Qualcun altro deve crearsi il problema, non io».

Chi?

«Chi sta gestendo ora la macchina amministrativa. Partendo dal presupposto che purtroppo il sindaco non è stato molto dinamico».

Ha parlato con lui?

«Sì, dopo le regionali. Ho rimarcato le difficoltà che vivevo e che non escludevo di prendere le distanze. Abbiamo un rapporto cordiale, è persona che stimo e rispetto. Ma politicamente non condivido la linea che ha dettato in questi anni e non mi sento di condividere un progetto futuro con lui e tutto l'apparato. Anche perché a me piacerebbe far parte di un progetto, non recepirlo solo».

Lei è stato consigliere con De Luca sindaco. C'era differenza quanto a partecipazione?

«Le capacità di De Luca sono note. Ma con lui era la mia prima volta in consiglio, quindi il mio era un approccio diverso».

Non ha sentito neppure Piero De Luca?

«Nessun contatto. Ma non mi sento di comunicare la mia scelta a nessuno anche perché nessuno ha più interloquito con me».

Si è sentito un alzamano?

«È stato un percorso drammatico. Questo è stato un consiglio comunale per pochi, per uno o due assessori e uno o due consiglieri. Per il resto siamo stati annientati tutti. Due sono le cose».

Quali?

«O io non sono stato bravo a incidere o loro sono stati menefreghisti rispetto alle istanze dei consiglieri, che non chiedono per sé ma per la città».

Che mi dice della grande coalizione?

«Ci stiamo provando».

