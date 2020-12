Vaccinazioni al personale 3.900 dosi negli ospedali

L'ASSISTENZA

Al via le vaccinazioni anche negli ospedali di Nocera Inferiore, Battipaglia, Vallo della Lucania e Polla. In consegna le prime 975 dosi per ogni presidio, per un totale di 3.900 fiale. Dopo l'arrivo e lo stoccaggio si partirà anche con la somministrazione al personale, partendo dai sanitari che operano nei reparti maggiormente esposti al rischio contagio. Dall'Ordine dei medici di Salerno, intanto, giunge la richiesta di un cronoprogramma certo e pubblico che indichi con precisione i tempi e tutte le figure professionali individuate per la somministrazione delle prime e delle successive dosi del vaccino. È in programma per stamattina alle 7 lo start alla consegna delle prime dosi di vaccino anti-covid nei 4 ospedali individuati come hub dall'Asl Salerno. La prima consegna consiste in 975 dosi di vaccino per ognuno dei quattro ospedali, per un totale di 3.900 fiale assegnate per il momento all'intera Asl. Subito dopo la consegna e lo stoccaggio, presumibilmente nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio, inizieranno le attività di vaccinazione al personale, che proseguiranno poi nei prossimi giorni. Si partirà col vaccinare il personale maggiormente esposto (centri covid, pronti soccorso, terapie intensive e sub intensive, rianimazioni, infettivi), e si proseguirà, successivamente, con gli ospiti e gli operatori delle case di cura. Dopo 21 giorni dalla vaccinazione è prevista la seconda dose di richiamo, per cui gli operatori verranno richiamati.

Dall'Ordine dei medici di Salerno giunge, intanto, la richiesta di un cronoprogramma certo e pubblico che indichi con precisione i tempi e tutte le figure professionali individuate per la somministrazione delle prime e delle successive dosi del vaccino. «Sono giorni che riceviamo telefonate e segnalazioni di colleghi timorosi di essere esclusi dal programma vaccinale - dice il presidente Giovanni D'Angelo (nella foto) - e anche numerose email nelle quali vengono segnalate figure mediche alle quali non si fa quasi mai riferimento. Anche se l'Ordine è fortemente preoccupato per le mancate risposte, ci preme sottolineare che tutto questo interesse scioglie in maniera evidente il dubbio sul fatto che i professionisti della sanità possano essere contrari a questo intervento di riconquista di una condizione ottimale di salute pubblica». Oggi sono i liberi professionisti, i medici pensionati, i medici e infermieri che lavorano in cliniche accreditate o in ambulatori specialistici, i primi a chiedere assicurazioni dalla Regione. «Sembrerebbe che non sia stato considerato se e quando sottoporre una larga fascia di medici, odontoiatri e loro collaboratori addetti all'assistenza sanitaria, liberi-professionisti, che operano presso propri studi privati o presso case di cura o ambulatori polispecialistici privati o accreditati con il sistema sanitario - continua D'Angelo - Inoltre debbono essere considerati soggetti con obbligo vaccinale anche gli specializzandi, nonché professionisti sanitari, che operano in varie forme all'interno del sistema assistenziale, seppure non stabilizzati, e i professionisti sanitari pensionati. Restiamo disponibili per un coinvolgimento diretto».

