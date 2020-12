C'è Balotelli sulla strada della Salernitana capolista

SERIE B

Tra campo e politica. Davide contro Golia. Solo che stavolta Davide è già re, o meglio regina. La capolista Salernitana fa visita questo pomeriggio alla superpotenza Monza di Boateng e Balotelli, di Galliani e Berlusconi. I primi due potrebbero anche essere in campo al vecchio Brianteo (oggi si chiama U-Power Stadium dopo il restyling) contro i granata: il «boa» ex Barca dovrebbe recuperare da un acciacco muscolare, mentre SuperMario partirà dalla panchina pronto all'esordio con la maglia dei brianzoli.

I granata di Castori guardano tutti dall'alto verso il basso in serie B con 31 punti in classifica dopo 15 giornate di campionato. Il Monza di Brocchi, dopo un avvio a singhiozzo, ha cominciato a mettere le marce alte e ora insegue sul terzo gradino del podio a quota 26. I brianzoli domenica scorsa hanno battuto in trasferta la Cremonese allo Zini con un secco 0-2, ma devono fare i conti con parecchie assenze.

La capolista Salernitana, dal canto suo, viaggia verso la conferma di modulo (3-5-2) e uomini che domenica scorsa hanno espugnato il Penzo di Venezia, con il tandem Djuric-Tutino in attacco, supportato da Anderson nel ruolo di mezzala sinistra con licenza di offendere. In difesa davanti a Belec, il trio composto da Aya, Gyomber e Mantovani. Piccola curiosità: Belec ritroverà Balotelli da avversario dopo averlo avuto come compagno nelle giovanili dell'Inter dove entrambi sono cresciuti calcisticamente e hanno vinto sia lo scudetto Primavera che il Viareggio (Belec miglior portiere, con SuperMario capocannoniere).

Oggi pomeriggio si terrà un'altra partita in tribuna autorità. Nell'area hospitality dell'U-Power Stadium è in programma un incontro al vertice tra Lotito e Galliani. Il co-patron della Salernitana approfitta della vicinanza del suo buen retiro nella villa di Cortina d'Ampezzo (dove ogni anno passa le vacanze di Natale) per seguire per la seconda gara di fila i granata in trasferta. Dopo Venezia anche Monza, dunque. In Brianza Lotito ne approfitterà per parlare con Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza di Berlusconi. Argomento caldo sono le elezioni del prossimo presidente di Lega B che si terranno il 7 gennaio in videoconferenza. Tra i candidati spiccano il presidente uscente Mauro Balata (in passato benedetto da Lotito) ed il concorrente Ezio Maria Simonelli, caldeggiato proprio da Galliani.

