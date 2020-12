L'ATLETICO TORNA SU MILIK

Marco Giordano

Dai corridoi di Castel Volturno filtra un'unica certezza: «Milik non è più un giocatore del Napoli». Neanche interessa, al Napoli, stare a trattare: il polacco lo sta facendo, con diversi club, con diversi intermediari, con il suo agente e con una ventina di potenziali offerte. Una, però, è più avanti delle altre: quella dell'Atletico Madrid che vanta anche ottimi rapporti con il Napoli.

FEELING CON GLI SPAGNOLI

Hanno un feeling importante il ds dei biancorossi di Madrid, l'italiano Andrea Berta, e il suo omologo partenopeo, Cristiano Giuntoli. Anche tra i vertici, però, c'è sempre stato un contatto intenso, di cordiale amicizia: in tal senso, va ricordata la visita che uno dei nuovi soci del club madrileno, Iden Ofer, ha fatto a De Laurentiis nella sua residenza di Capri nell'agosto scorso.

Anche in quell'occasione si parlò di Milik, il Napoli l'avrebbe ceduto volentieri alla squadra di Simeone, ma c'era distanza tra domanda e offerta e soprattutto c'era la Roma protagonista, con delle visite mediche fatte ed un affare saltato all'ultimo minuto. Quasi un unicum nella storia del calciomercato.

LA SITUAZIONE

Giuntoli e Berta non hanno ancora parlato, ma gli intermediari al lavoro hanno fatto pervenire quella che è una prima valutazione dei colchoneros, inferiore ai 10 milioni: sondati alti dirigenti partenopei, la risposta si avvicina a quella dell'estate, ovvero 15 milioni, non più 18. Una cifra considerata troppo alta per un calciatore che può firmare con chi vuole per la prossima stagione, un eccesso per quello che deve esser un semplice ristoro vista l'insanabile rottura tra Milik e il Napoli e il potenziale epilogo a parametro zero. De Laurentiis, però, vuol mostrare il pugno duro non con l'Atletico, ma con l'ex Ajax: come esempio per tutti coloro che vogliono il braccio di ferro. Il Napoli tratta, ma non si sottomette a richieste che ritiene fuori portata.

I contatti sono quotidiani attraverso diverse strade, con diversi soggetti interessati. Milik non ha mai posto l'Atletico in cima alle sue preferenze, dalla Spagna, però, si affrettano a render noto che hanno un accordo con la punta. Questo perché, ambienti della nazionale polacca spingono per far sì che Milik torni in campo.

Serve un calciatore già rodato all'Europeo, uno che abbia il ritmo partita. Milik non vuol perdere la kermesse e si trova a dover dire sì all'offerta migliore che, al momento, è quella dell'Atletico che proprio ieri ha detto ufficialmente a Diego Costa, rescindendo il contratto con il brasiliano e liberando, lo slot per Milik.

Anzi, dopo quanto accaduto nelle scorse ore, Simeone sta aumentando il pressing sul patron Cerezo per avere subito Milik.

LO SCENARIO

Anche nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti. Milik è tornato dal suo breve soggiorno all'estero e riprenderà gli allenamenti individuali, mentre il suo agente, David Pantak, continuerà ad aggiornarlo sull'esito delle trattative. Possibile che l'attaccante partecipi personalmente, come già accaduto la scorsa estate, a una nuova conference con i dirigenti dell'Atletico Madrid, sempre con l'ausilio di Fabrizio De Vecchi che segue già da diversi mesi la vicenda, supportando Pantak per la ricerca della migliore soluzione. Il Napoli, per il momento, non ha nessuna fretta di chiudere e potrebbe continuare a tirare per un po' sulla richiesta di 15 milioni, con Chiavelli e De Laurentiis a rappresentare l'ala oltranzista che non diventerà cieca se, durante la finestra invernale, si aprirà la possibilità di favorire una società amica come l'Atletico.

Questo è il motivo per il quale, sia dall'entourage del calciatore, sia da ambienti vicini all'Atletico Madrid, trapela la sensazione che l'affare possa chiudersi. Sulla tempistica nessuno è pronto a sbilanciarsi, ma l'ottimismo cresce, anche perché l'approdo alla corte del Cholo sembra esser l'unico possibile per Milik per evitare di perdere l'Europeo. Il ds rojiblanco Berta sta provando a metter pressione facendo anche trapelare che ci sono altri nomi come Loren del Betis o Lacazette dell'Arsenal pronti ad esser assaltati. Un modo per far capire al Napoli di stringere l'affare e chiudere, anche formalmente, il capitolo azzurro di Arek Milik.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA