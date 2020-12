Milan imbattuto e primo in classifica

Pensare al Milan capolista della serie A alla sosta natalizia sarebbe come guardare il dito e non la Luna. Sì, perché a fare realmente spavento non è tanto la posizione in classifica della squadra di Pioli, quanto la imprevedibile continuità di rendimento trovata partita dopo partita. E pensare che proprio prima della fine della scorsa stagione, l'allenatore del Milan sembrava con un passo fuori da Milanello e al suo posto era destinato a salire in sella il tedesco Ralf Rangnick. Poi, però, il ribaltone interno ha riportato la chiesa (Pioli) al centro del villaggio (la panchina) e con la preziosa assistenza in campo di Ibrahimovic, il Milan ha messo il turbo. Dicevamo dei numeri che sono stupefacenti. Nel 2020, infatti, i rossoneri hanno collezionato 79 punti (45 nel finale della passata stagione e 34 dall'inizio di quella in corso) perdendo appena una gara di campionato, quella dell'8 marzo scorso contro il Genoa, ovvero l'ultima prima del lockdown. Da quel momento sono arrivati 26 risultati utili consecutivi. Basti pensare che la Juventus, che ha vinto il titolo 2019-20, nell'anno solare 2020 ha collezionato 65 punti totali: ben 14 in meno rispetto ai rossoneri. Il Milan, grazie a Pioli e Ibrahimovic, ha trovato solidità e continuità di rendimento riuscendo anche a recuperare partite che sembravano perse e passando a tutti gli effetti dal ruolo di outsider del campionato a vera e propria favorita per il titolo.

b.m.

