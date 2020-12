Non succede tutti i giorni di diventare in un colpo solo Scarpa d'oro (ovvero bomber più prolifico d'Europa) e recordman della serie A (seppur in condominio con Higuain). Eppure il doppio colpo è riuscito nel 2020 a Ciro Immobile che grazie alle sue reti a ripetizione ha portato anche la Lazio a tanto così dal soffiare lo scudetto alla Juventus. Difficile tenere a mente tutti i numeri dell'attaccante nato a Torre Annunziata e per farlo è più opportuno dotarsi di un pallottoliere. Il totale del 2020 dice 28 (9 del campionato in corso e 19 di quello passato), ma il numero più rilevante è un altro, ovvero il 36. Si tratta del totale delle reti messe a segno nella stagione 2019-20 e che gli hanno consentito di diventare Scarpa d'oro e allo stesso tempo raggiungere Gonzalo Higuain al primo posto della classifica dei migliori marcatori della nostra Serie A. Nel 2016, quando ancora vestiva la maglia del Napoli, il Pipita aveva scalzato dal gradino più alto del podio di questa speciale classifica lo svedese Nordahl che deteneva il record di 35 centri in una sola stagione addirittura da 66 anni. Dopo appena 4 anni, però, è arrivato Immobile che nonostante la pausa dovuta al Lockdown non ha perso brillantezza sotto porta e ha ripreso a fare centro con la stessa regolarità di prima. Le sue reti, che come detto non sono bastate alla Lazio per superare la Juve e vincere lo scudetto, sono state utili ai biancocelesti per ritornare in Champions League dopo ben 13 anni di astinenza.

b.m.

