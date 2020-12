Qualcuno aveva osato definirlo vecchio. Altri addirittura lo davano per bollito. Ma se c'è una cosa che abbiamo capito negli anni è: non provocare l'ego di Zlatan Ibrahimovic. Dopo una breve parentesi di vacanza (Ibra va in vacanza?) sulle spiagge della California, lo svedese si era annoiato di scherzare con il poco competitivo campionato americano e ha deciso di rimettersi in gioco in serie A: il campionato che lo ha consacrato negli anni. Il ritorno in pompa magna è stato il regalo di natale che la dirigenza del Milan si è voluta fare sul tramonto del 2019. Inevitabilmente, quindi, il 2020 è stato l'anno di Ibra. Dal suo ritorno in campo (il 6 gennaio nello 0-0 contro la Sampdoria), i rossoneri hanno messo letteralmente le ali. Solo due sconfitte (il derby di inizio febbraio e il passo falso col Genoa al Meazza) hanno intervallato una striscia ancora ininterrotta di risultati utili consecutivi. Il contributo dello svedese fin qui è stato: 20 gol (10 nel finale dello scorso campionato e 10 nell'inizio di quello in corso) 6 assist (5 più 1) e un aumento di almeno il 300% dell'autostima del gruppo. Basti pensare che nella stagione in corso Ibra ha giocato appena 6 gare (tra Covid e infortuni muscolari) eppure la squadra non sembra aver risentito della sua assenza, continuando a vincere e a convincere anche senza di lui. Perché quella di Zlatan è una presenza invisibile: in campo e fuori. E come ha detto più volte Pioli: «È un campione, ogni parola sarebbe superflua».

