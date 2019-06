14 macachi evadono da uno zoo giapponese: è caccia alla scimmia

All 14 monkeys escape from zoo in Okinawa, Japan via /r/worldnews https://t.co/rAhbqOVRwr pic.twitter.com/YxU5FUV4xZ — fa (@fa77775682) 27 giugno 2019

Venerdì 28 Giugno 2019, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 13:13

Secondo quanto riportato dal The Mainichi, lo zoo di Okinawa in Giappone sarebbe rimasto senza alcun esemplare di macachi Yakushima - specie originaria del paese - a causa di una fuga di massa di tutti quelli presenti.Tutti e 14 gli esemplari sarebbero, infatti, scappati dallo zoo. La scoperta è stata fatta dagli operai della struttura che arrivati sul loro posto di lavoro non hanno trovato i macachi. Al momento sono stati rintracciati e recuperati solo due degli esemplari che si sono allontanati.Lo zoo è stato temporaneamente chiuso, mentre la ricerca degli animali ancora in fuga continua.