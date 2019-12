4 Zampe a bordo, i consigli utili della Lav per viaggiare in auto con gli animali

Viaggiare con i propri animali comporta una organizzazione che deve tener conto di una serie di aspetti, pratici e normativi, validi tutto l’anno.



Per questo motivo LAV ha redatto la guida “4 Zampe a bordo”, una serie di consigli utili per viaggiare in auto con i nostri animali: dalla preparazione dell’animale, con le relative precauzioni veterinarie, all’allestimento dell’auto, fino agli aggiornamenti normativi da rispettare, sia in relazione all’identificazione dell’animale, che rispetto alle regole per il suo trasporto.



Realizzata in collaborazione con Locauto, nell’ambito dell’iniziativa #Bautheway la guida “4 Zampe a bordo” sarà disponibile presso tutti gli uffici di noleggio Locauto in tutta Italia, e verrà inserita nel kit che la società di autonoleggio fornisce ai clienti che desiderano viaggiare insieme ai loro amici a quattro zampe.



Studiato per rendere il loro viaggio confortevole, il kit #Bautheway comprende un telo agganciabile ai sedili posteriori e una cintura di sicurezza, il tutto racchiuso in una pratica sacca, e rimarranno a disposizione del cliente una volta terminato il noleggio.



«La collaborazione con Locauto è un modo per sostenere progetti a favore degli animali e sensibilizzare al loro rispetto e cura. – afferma Ilaria Innocenti, responsabile LAV Area Animali familiari – Con il servizio #Bautheway Locauto ha dimostrato di avere a cuore non solo il confort e la sicurezza dei suoi clienti, ma anche quella degli amici a quattro zampe, che sempre più spesso viaggiano con i loro amici umani. Un gesto di civiltà e di sensibilità verso gli amici a quattro zampe, membri #difamiglia a tutti gli effetti».



«Siamo felici di aver avviato questo progetto in sinergia con LAV, da sempre attenta ai bisogni degli animali e in prima linea nelle campagne antiabbandono – commenta Raffaella Tavazza, vicepresidente Locauto – Abbiamo ideato Bautheway per rispondere in maniera efficace e trasparente alle richieste di una clientela sempre più attenta alle esigenze dei propri amici a quattro zampe, dimostrando che viaggiare in modo confortevole e sicuro è possibile». © RIPRODUZIONE RISERVATA