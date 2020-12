TORRE DEL GRECO. «A Natale siamo tutti più buoni, con loro un po’ di più»: è lo slogan coniato dal Comune per provare ad adottare i settanta ospiti del canile convenzionato. L’amministrazione, in collaborazione con Oipa (organizzazione internazionale protezione animali), ha predisposto appositi manifesti e una campagna di informazione con l’intento di dare una casa agli amici a quattro zampe che si trovano nella struttura di Caivano.

Cliccando sull’immagine posta nella homepage del sito internet dell’ente, è possibile guardare le foto di tutti i cani che cercano una famiglia: un «regalo di Natale» per gli animali ma anche per le famiglie. «Un'iniziativa bella - le parole dell’assessore con delega al Benessere animale, Luigi Civelli - ed un gesto di affetto verso dei cani del nostro territorio che oggi sono costretti a stare nelle gabbie di un canile. Abbiamo immaginato che con l’approssimarsi del periodo natalizio, un gesto di solidarietà verso questi animali sarebbe stata l’opportunità, per quanti ne avranno piacere, di regalarsi e regalare qualcosa di diverso, di originale e soprattutto di importante. Un cane è per sempre, perché da sempre è il migliore amico dell'uomo».

Per chi fosse interessato è possibile contattata l’Oipa di Napoli e Provincia ai numeri 339.6506432 e 331.4792747, oppure rivolgendosi al canile convenzionato con il Comune di Torre del Greco al 334.2269654.

