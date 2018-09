Abbandona il cane dal toelettatore: incastrato dalle telecamere del negozio

Mercoledì 26 Settembre 2018, 13:17

TORRE DEL GRECO - Entra nel negozio per animali, chiede una toelettatura completa per il suo cane e poi lo abbandona. Ma le telecamere di videosorveglianza registrano tutto, immortalando il volto del padrone senza cuore. È accaduto ieri pomeriggio a Torre del Greco, in un pet-shop di via Circumvallazione, lunga arteria che dalla Nazionale conduce al centro storico.Un uomo è entrato nel negozio e ha ordinato un bagno completo per il suo ladrabor, una cucciola di un anno e mezzo davvero molto sporca. Come consuetudine, il ragazzo ha lasciato un numero di cellulare per essere ricontattato: «Telefonatemi quando avete finito di toelettare il cane». In realtà il recapito era inesistente e lui non si è mai presentato per riprendersi il cane. Così, alla chiusura serale dell'attività, il giovane titolare del pet-shop ha compreso che si trattava di un abbandono.Dopo aver visionato il girato delle telecamere a circuito chiuso, il proprietario dell'attività ha pubblicato il racconto dei fatti su Facebook. «Ecco il primo abbandono nella mia toelettatura: questo ragazzo ha abbandonato la sua cucciolotta di labrador in negozio con la scusa di una toelettatura. Caro mio, non hai fatto i conti con la telecamera che avevi di fronte. La cucciola per il momento è in stallo da una cara amica e dopo una bella denuncia per abbandono decideremo di affidarla ad una famiglia che le vorrà davvero bene".