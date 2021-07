Gran Sasso, spettacolo della natura: cuccioli di lupo attraversano la strada

Una foto che dice tutto. Così espressiva che Gran Sasso lago di Campotosto e Monti della Laga, sulla pagina facebook, hanno accompagnato lo scatto con un «post muto». Che poi dice: «Diverso, fotografati eppure non li hanno seguiti, i dipendenti Enel si sono fermati per rispetto di queste giovanissime creature che avanzavano verso di loro fino ad arrivare a pochi metri dalla macchina per poi entrare nel bosco spaventati dal freno a mano». Succede in provincia dell'Aquila.

Decine di massaggi dopo il post, di apprezzamento per i lupetti e anche per il comportamento dell'uomo rispettoso della natura. «Giusto e naturale così. Rispetto della natura, delle sue creature, umane o non.

Fortunati a vedere tutta questa rara meraviglia», dice un messaggio.