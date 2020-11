Addio a Silver: aveva 32 anni e viveva in Italia il lemure bianconero più anziano d'Europa

Se ne è andato Silver, il lemure vari bianconero di 32 anni che viveva al Parco Natura Viva di Bussolengo. Era l’esemplare più anziano d’Europa, criticamente minacciato d’estinzione, esponente di una famiglia, quella dei lemuri, tanto in pericolo che già sul finire degli anni ’50 il famoso scrittore zoologo Gerald Durrell dedicò alla sua conservazione una grande area sull’isola di Jersey, nel canale della Manica. Proprio lì nacque Silver, a maggio del 1988, prima di approdare in Italia all’età di 4 anni. “Questo lemure lascia una discendenza di 81 individui, che si snodano per 4 generazioni: 38 di essi ancora abitano i parchi zoologici di tutta Europa mentre i suoi figli diretti sono stati ben 15” racconta Delphine Roullet, coordinatore europeo di questa specie nei parchi zoologici della European Association of Zoos and Aquaria. “Due dei suoi figli hanno abitato con lui fino all’ultimo nella piana del Safari, ma Silver ha sempre goduto di un gran rispetto da parte di tutti gli esemplari. Fino alla fine ha trascorso le giornate così come era abituato a fare, tra lunghi bagni di sole e qualche piccola acrobazia tra un ramo e l’altro. Tra tutti i modi di gestire un gruppo, lui aveva forse trovato il migliore: era difficile vederlo prender parte ai litigi ed era sempre pronto a ristabilire l’equilibrio con il grooming o iniziando a vocalizzare” aggiunge Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva. Per una tra le oltre 100 specie di lemuri, l’eredità di Silver segna la speranza di non scomparire per sempre: minacciata in Madagascar da continui assalti e distruzioni delle foreste, il contingente europeo diventa l’unica via di salvezza di fronte all’aumentare del livello di minaccia

