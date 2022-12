La gattina di Vallo della Lucania gettata nell’immondizia è stata adottata a Roma

Era stata gettata appena nata in un cassonetto dell’immondizia, la sua vita era appesa a un filo e i volontari dell'Enpa con la commissaria Noemi Lenza non erano sicuri che sarebbe sopravvissuta. Oggi, a sei mesi di distanza, la gatta Danny Luna è in salute e ha trovato a Roma una compagna umana che la ama.

Il nome Danny deriva dalla dal carabiniere che ha salvato la vita alla gatta estraendola dal cassonetto dopo ore di tentativi. Purtroppo, dei quattro gattini finiti tra i rifiuti solo due sono stati estratti vivi, ma poco dopo, nonostante le cure dei volontari,Danny Luna è rimasta l’unica sopravvissuta. La gattina è stata affidata alle cure di una “madre adottiva” che l’ha nutrita fino a quando non è diventata abbastanza forte da essere svezzata. Oggi però Danny Luna ha trovato la sua rivincita insieme alla 25enne Sofia di Rima.