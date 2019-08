Agghiaccianti torture agli elefanti per intrattenere i turisti indignano il web

If you travel, Please DON'T RIDE the Elephants 🙏🙏🙏 . pic.twitter.com/DpKXbCUPkP — Nitin 🇮🇳 (@viratfanalways) 21 luglio 2019

Venerdì 2 Agosto 2019, 14:33

Una serie di fotografie caricate da un utente su Twitter lo scorso mese di aprile hanno portato alla luce una serie di violenze che si perpetuano sugli elefanti in Thailandia, al solo scopo di intrattenere e divertire i turisti.Le immagini, che sono state scattate presumibilmente sull'isola di Phuket, mostrano il crudele abuso che alcuni elefanti subiscono dai loro domatori.Gli utenti del web sdegnati hanno cominciato da subito a commentare le violenze, condannando soprattutto l'usanza dei domatori di colpire gli animali in testa quando non obbediscono ai loro ordini.Migliaia di utenti si sono risentiti nel vedere che i domatori per impartire degli ordini utilizzano una canna con un grosso chiodo. La condanna della rete a tali violenze è stata così decisa e unanime che dallo scorso mese di luglio si può parlare di una vera e propria campagna sul web che sta già dando i primi frutti. Intanto, i promotori dell'iniziativa esortano i viaggiatori a smettere di cavalcare gli elefanti per non diventare complici di queste brutali pratiche di addestramento e, poi, ha costretto le autorità a spiegare tali modalità di addestramento. Un portavoce dell'Autorità per il Turismo della Thailandia ha, dunque, espresso simpatia per la campagna in una e-mail inviata a Yahoo News Australia.Attualmente, la Thailandia ha una popolazione di circa 3.500 elefanti selvatici e 4.500 elefanti domestici, secondo i dati raccolti da Yahoo News. Questi ultimi sono considerati animali da lavoro, allo stesso modo dei cavalli e degli asini. Le autorità tailandesi stanno però prendendo in considerazione la possibilità di eliminare gli elefanti dall'elenco degli animali da lavoro e di concedere loro uno status di protezione speciale, il che implicherebbe lo sviluppo di nuove norme sulla loro cura e cura.