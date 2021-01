Airone ucciso a fucilate e infilzato nel filo spinato nel Gargano: carabinieri sulle tracce del cacciatore

Uno splendido esemplare di airone è stato trovato morto e infilzato a un tondino di ferro. Il macabro rinvenimento nelle campagne del Gargano in località Calenella, nel territorio di Vico del Gargano. A trovare il povero airone, poche ore fa, alcuni volontari delle Giacche Verdi del Gruppo Gargano che hanno diffuso le drammatiche immagini che pubblichiamo, sulla propria pagina social.

Sul corpo dell'airone, un esemplare di grosse dimensioni che da giorni frequentava l'area, sarebbero stati trovati pallini di cartucce calibro 12 che chiamano in causa un caccitore.

"Da un po' di tempo, hanno commentato le Giacche Verdi Gruppo Gargano sui social, questo airone era nella zona di Calenella". E poi, "Qualcuno, oggi, ha deciso di togliergli la vita per poi lasciarlo qui. Non sappiamo come definire l'autore di un gesto così vile. Anzi, lo sappiamo bene!". L'airone è uno degli uccelli più eleganti e maestosi dei nostri cieli. Specie protetta, può superare i 95 centimetri di altezza per quasi due metri di apertura alare.

Ultimo aggiornamento: 20:02

