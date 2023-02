Alaska, maialino trovato sulla strada rischia di congelare: salvato dalla polizia

"Poco meno di un anno fa, avevamo risposto ad una chiamata singolare: un tacchino voleva entrare a tutti i costi in un minimarket. Così, dopo aver risolto quel problema, avevamo pensato di aver visto di tutto". E invece no. Sì perché gli agenti della Polizia di Anchorage, in Alaska, non avevano messo in conto il fatto che le stranezze, soprattutto per chi svolge un lavoro come quello, non finiscono mai. Come accaduto, nuovamente, un paio di giorni fa. "Abbiamo ricevuto un'altra telefonata del tutto particolare", ha spiegato un portavoce dell'Anchorage Police Department.

Dall'altro capo del telefono, infatti, un uomo chiedeva aiuto per un maiale. "Un maiale?" Già, difficile non pensare ad uno scherzo. Anche perché stando alle parole dell'uomo, il povero animale non si trovava in una fattoria ma sul ciglio di una strada nella zona di Fairview e, vista la temperatura gelida, sembrava mezzo congelato. Da lì, l'immediato intervento dei poliziotti a bordo di una volante. Trovato e recuperato il maialino infreddolito, come documentato dalle immagini diffuse dalla polizia, è stato finalmente caricato in auto e portato in salvo. "Durante il tragitto, sistemato nel sedile posteriore, è stato docile e buonissimo". Ma non finisce qui. Perché, come sottolineato dagli agenti, questa storia, oltre al lieto fine, ha strappato un sorriso a tutti. "Volete sapere la parte migliore? Il suo nome: Elvis Pigsley! Fantastico, no?".