Dimentica di chiudere la porta di casa, al mattino trova una dolce e inaspettata ospite

Un residente di Filadelfia, Pennsylvania, USA, che andando a letto ha dimenticato di chiudere la porta della sua abitazione, il giorno successivo ha incontrato un'ospite inaspettata, quanto gradita: un cagnetta abbandonata, malata e malnutrita che lo ha scelto per diventare il suo nuovo proprietario.

Le foto del ritrovamento

Lo scorso fine settimana, Jack Jokinen e sua moglie si sono svegliati e hanno trovato la cagnetta al primo piano della sua residenza. Entrambi erano confusi perché non riuscivano a capire come l'animale fosse riuscito a entrare, poiché tutti e due erano sicuri di aver chiuso le porte e le finestre la sera precedente.

Tuttavia, dopo aver controllato le telecamere di sicurezza, Jokinen ha scoperto che all'alba la cagnetta - zoppa e visibilmente affaticata - si era semplicemente avvicinata al suo portico principale e era entrata senza alcuna difficoltà. Dalla ricostruzione dei fatti raccantati da The Philadelphia Inquirer, sembrerebbe che Jack si fosse dimenticato di chiudere la porta d'ingresso.

La coppia ha deciso di adottare la cagnetta e l'ha chiamata Suzy, dopo che il veterinario ha confermato che Suzy non aveva proprietari. Dopo essere stata esaminata, è stato scoperto che ha tra gli otto e i nove anni, diverse infezioni e zecche e pulci, nonché i denti malati e una grave malnutrizione. Ora, Suzy si sta gradualmente riprendendo grazie alle cure dei suoi nuovi proprietari. La famiglia ha annunciato la storia della loro nuova amica sui social network e ha avviato una campagna di donazioni per coprire le spese mediche. Inoltre, ha creato un account Instagram per documentare i progressi di Suzy.

Jack confessa che non si aspettava l'arrivo di un nuovo cane, ma si sente fortunato perché, tra tutte le cose che sarebbero potute accadere quella notte, lasciando la porta aperta, è successa una delle cose più piacevoli: l'incontro con un nuovo amico che ha solo bisogno di una casa e tanto affetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA