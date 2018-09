L'allarme degli animalisti: «Torre del Greco nel Guinness per l’abbandono»

Mercoledì 5 Settembre 2018, 12:57

TORRE DEL GRECO - Quattro cuccioli abbandonati in un terreno, uno sparito e gli altri rischiano la vita. I volontari: «Torre del Greco nel guinnes dei primati dell’abbandono». Ancora cani in difficoltà, tratti in salvo dai volontari torresi che ora cercano adozione per tre cuccioli che rischiano di immettersi sulla strada statale ed essere investiti dalle auto in corsa.«Sono in un terreno a ridosso della statale - dice Anna Martino, attivista - e il maschietto è sparito. Ora ci tre femmine che cercano casa, la loro vita è seriamente in pericolo. Questa città si riconferma come la prima in termini di abbandono. Non ho più parole». Chi volesse adottarne uno o offrire uno stallo può chiamare al: 3395343366