Cani inseparabili: Shadow assiste al salvataggio del suo amico Neve

Una foto "simbolo" di come anche tra cani ci possa essere amicizia. Una foto che immortala Shadow, un cane di quartiere di Padula mentre attende con ansia che il suo "amico" Neve venga tratto in salvo dai volontari della protezione civile. I soccorritori hanno raccontato che Shadow ha vissuto con evidente trepidazione le fasi di salvataggio. Tutto ha avuto inizio quando l'assessore Filomena Chiappardo ha visto un cagnolino cadere in una vasca nei giardini della Certosa di San Lorenzo. Si trattava di "Neve" una delle mascotte di Padula. Sono stati allertati volontari della protezione civile di Padula guidati da Giuseppe Pisano che sotto l'occhio attento dell'amico "Shadow", hanno salvato l'animale. Infreddolito, stremato e impaurito ma vivo.

