Bartolomeo Bove nuota con un'anaconda di 7 metri: il video con il superpredatore acquatico

Bartolomeo Bove è uno shark diver professionista, ossia lavora come guida di immersioni in free diving con gli squali, e videografo subacqueo. Vive in Florida, ma è italiano, di Avellino.

Gira video con animali acquatici, soprattutto superpredatori, come squali, anaconde, alligatori, coccodrilli, e ha un canale YouTube dove li pubblica, oltre che sulle altre sue piattaforme social.

In uno dei suoi video, mostra le sue immersioni con un'anaconda di sette metri nel fiume Formoso, che si trova nell’area della cittadina Bonito, nello stato del Mato Grosso do Sul, in Brasile.