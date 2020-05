Coronavirus, anatre in spiaggia e volpi nei giardini delle case: ecco gli animali in libertà

Vico Equense. Anatre che passeggiano in riva al mare, volpi che si avvicinano alle abitazioni. E' lo scenario visibile ai tempi dell'emergenza coronavirus. Presso la Marina di Vico Equense un gruppo di anatre si muove indistrurbato nell'acqua tra le barche dei pescatori. Alcune anatre salgono in spiaggia, altre si spingono addirittura fino al molo, senza alcun timore della presenza dell'uomo. Nemmeno il rumore dei passi delle persone che dopo le 19 si recano presso il borgo marinaro per una passeggiata spaventa gli animali che, ai tempi delle restrizioni da Coronavirus, sembrano riappropriarsi dei loro spazi.



Ultimo aggiornamento: 17:56

E' ciò che accade, infatti, anche in collina, dove perfino le volpi si fanno vedere senza troppe paure. La volpe è un animale per sua natura diffidente verso gli umani. Ma a Ticciano «Lula», così è stata chiamata, sembra trovarsi molto a suo agio nel giardino di una famiglia. Lì, infatti, può addirittura giocare con il gatto.Nel periodo in cui i cittadini sono stati costretti a restare a casa gli animali si sono sentiti meno in pericolo. Numerosi gli avvistamenti anche di uccelli quali corvi imperiali, garzette, cormorani, gazze ladre, cicogne bianche.