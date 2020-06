Anche i pesci si disperano e potrebbero essere impiegati per sperimentare gli antidepressivi

Un gruppo internazionale di scienziati, provenienti da Russia, Brasile e Cina, ha scoperto il cosiddetto «fenomeno della disperazione»​ nei pesci e ha concluso che la depressione è un meccanismo più antico di quanto si possa immaginare.

Dopo aver tenuto la coda del pesce in un materiale speciale, gli specialisti li hanno immersi per cinque minuti in piccoli bicchieri con acqua e farmaci antidepressivi tradizionali: amitriptilina o sertralina. Durante quel periodo, i ricercatori hanno misurato la frequenza e l'ampiezza dei loro movimenti, nonché i periodi di immobilità.

Hanno anche usato scosse elettriche a bassa tensione, un feromone di allarme e un tranquillante.

Gli scienziati hanno notato che sia la scossa elettrica che l'allarme hanno abbassato l'attività del pesce, mentre gli antidepressivi lo hanno aumentato, il che significa che il livello di stress è diminuito. Il tranquillante non ha avuto effetto.

Gli specialisti sono giunti a diverse conclusioni, incluso il fatto che è possibile testare farmaci contro la depressione sui pesci. Inoltre, l'esperimento dà loro la possibilità di affermare che la depressione è apparsa prima di quanto si pensasse. Potrebbe aver avuto origine 400 milioni di anni fa, quando apparve il primo pesce a mascelle, e non 60 milioni di anni fa, quando apparvero i roditori.



In altre parole, la depressione è un meccanismo molto più antico di quanto si pensasse in precedenza e si possono trovare rimedi per curarla nei meccanismi molecolari comuni di uomini, roditori e pesci.

«Considerando che il 70% dei pesci e degli esseri umani sono geneticamente simili tra loro, abbiamo proceduto alla ricerca di potenziali bersagli biologici per gli antidepressivi in ​​un modo molto meno difficile e meno costoso rispetto a quando si lavora con roditori», ha detto Alán Kalúyev, uno degli autori dello studio.

