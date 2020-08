ANCONA - Alcuni lupi sono stati avvistati in pieno giorno sul Conero, poco sopra la spiaggia gioiello di Portonovo.



Il video è stato ripreso in un terreno agricolo: colpisce l'assoluta confidenza degli animali con l'ambiente umanizzati: non sono per nulla intomirti dalla vicinanza con le persone.

LEGGI ANCHE: Colpito da malore mentre pesca, soccorsi vani: muore a pochi metri da riva

Ultimo aggiornamento: 23:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA