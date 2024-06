​Gli animali domestici fanno compagnia, danno tanto affetto e gioia, ma possono anche causare inevitabile stress

Avere un animale domestico può essere una montagna russa. Ci sono momenti di grande tenerezza e sintonia, come quando il tuo cane ti saluta quando torni a casa o quando il tuo gatto fa le fusa mentre lo coccoli. Poi ci sono i momenti bassi, come i viaggi stressanti al pronto soccorso, il risveglio con quel suono sgradevole del suo vomito o la scelta difficile di dirgli addio a causa di problemi fisici o anche di problemi comportamentali intrattabili.

Per i proprietari di cani e gatti in difficoltà, è benefico per la loro salute mentale riconoscere che gli animali domestici possono creare stress e che alcuni richiedono più impegno e sacrifici di altri.

Secondo quanto scrive g1, i cani e i gatti possono essere utili nel ridurre lo stress, l’ansia e il senso di sopraffazione, anche nei bambini. È stato anche dimostrato che possedere animali domestici migliora il benessere instillando nelle persone un senso di scopo e responsabilità.



Gli articoli dei media generalmente affrontano gli aspetti positivi dell'avere un animale in casa. Ma le difficoltà e gli svantaggi di avere un animale domestico non vengono discussi così spesso.

Che si tratti di adottarli o acquistarli, gli animali domestici possono portare una vasta gamma di emozioni nelle nostre vite.



Il proprietario di un animale domestico può facilmente enumerare un elenco infinito di effetti positivi che il suo compagno peloso ha avuto sulla sua vita e la scienza lo conferma.

Gli animali domestici possono fornire compagnia costante a individui e famiglie. Ciò è particolarmente vero per gli anziani. C’è stato un aumento delle adozioni di animali domestici durante i primi giorni della pandemia di COVID-19. Molte persone hanno tratto beneficio dalla loro compagnia durante i periodi di permanenza a casa e le quarantene.

Gli animali domestici, in particolare i cani, possono aiutare a migliorare la capacità di socializzare e sentirsi in contatto con gli altri, oltre ad aumentare le prospettive di interazioni sociali.

La terapia assistita con animali e la pet terapia si sono dimostrate promettenti nel migliorare il controllo dei sintomi e la qualità complessiva della vita in una varietà di condizioni, tra cui disturbi legati a traumi e stress, disturbi d'ansia, disturbi alimentari, autismo, lesioni cerebrali traumatiche, disturbi neurologici e altro.



Nonostante i numerosi effetti positivi del possedere di animali domestici, esso può avere anche effetti negativi. Ad esempio, un sondaggio ha rilevato che il 47% degli americani avverte ansia da separazione quando lascia i propri cani a casa.

Dal sondaggio è inoltre emerso che il 41% dei proprietari di animali domestici rifiuta gli inviti sociali perché non vuole lasciarli a casa e che il 70% preferisce lavorare da remoto per poter stare a casa loro.

I proprietari di animali domestici hanno anche riferito di provare ansia per il fatto che il loro animale domestico si ammali o scappi, o per il rischio di ferirlo involontariamente.

La stress

Lo stress causato dal possesso di animali domestici è comune. C'è lo stress dell'addestramento domestico e del garantire che l'animale riceva un arricchimento sufficiente, sia fisico che mentale. Inoltre, ci sono le sfide associate alle visite veterinarie e alle malattie, nonché agli stress finanziari e alla ricerca di pet sitter.

Un altro elemento del possesso di animali domestici di cui le persone spesso non parlano è lo stress e spesso l'imbarazzo che i proprietari di cani reattivi provano quando portano a spasso il loro cane, invitano persone o hanno i loro bambini in giro.

Infine, c’è la realtà che i nostri compagni animali domestici hanno una vita più breve della nostra che senza dubbio è la fonte di stress e impotenza più grande.