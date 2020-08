Pinguino Po-Po in fuga dalla fattoria: fermato da una pattuglia della polizia

Ultimo aggiornamento: 15:16

Non era un criminale, ma la polizia ha arrestato la sua fuga lungo una strada di Strelley, vicino a Nottingham, nel Regno Unito. Lui è Po-Po, un pinguino di Humboldt fuggito da una fattoria dove era ospitato. L'animale era scappato camminando per circa un chilometro e mezzo prima dell'incontro con una pattuglia del Nottinghamshire.Alla vista degli agenti, particolarmente sorpresi per l'insolita presenza, l'animale non ha dimostrato segni di paura. Anzi. Si è fatto ritrarre in qualche foto proprio accanto al mezzo della polizia.L'agente Gareth Philp, della polizia del Nottinghamshire, ha commentato l'incontro con Po-Po come "una delle scoperte più bizzarre" che abbiano mai avuto durante il loro lavoro di pattugliamento.I pinguini di Humboldt sono una specie tipica delle coste di Cile e Perù dell'Oceano Pacifico. Sono una specie vulnerabile ma non a rischio di estinzione. Gli animali prendono il nome dalla corrente marina fredda in cui nuotano, che ha il nome dell'esploratore e scienziato prussiano Alexander von Humboldt.