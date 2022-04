Antartide, offerta di lavoro per ufficio postale: «Gli assunti dovranno contare i pinguini tutti i giorni»

Sono aperte le candidature per lavorare nell'ufficio postale più remoto del mondo. Un ente di beneficenza britannico sta cercando personale da inviare a Port Lockroy, in Antartide. In valigia un giaccone pesante e... una calcolatrice. Gli assunti avranno infatti il compito di contare giornalmente i pinguini. Un compito fondamentale, da portare a termine anche se dovesse mancare l'acqua corrente.

Dream of waking up & seeing Antarctica in all its glory? Penguins plodding around, the sun peeping over snow topped mountains. A job like no other. Join us & help protect Antarctica's heritage & conserve its precious environment. Apply by 25 April. https://t.co/NPSf6dKLdi pic.twitter.com/GmJYIq5w1m

— UK Antarctic Heritage Trust (@AntarcticHT) April 4, 2022