Australia, il caso delle api "in lockdown" a causa di un parassita: centinaia di alveari distrutti

Milioni di api australiane sono in “stallo” e migliaia saranno distrutte dopo che un parassita mortale è stato rilevato nel paese. Il distruttore di varroa è stato trovato per la prima volta in un porto vicino a Sydney la scorsa settimana, ma da allora è stato avvistato in alveari a 100 km di distanza. L’epidemia rischia di costare milioni di dollari alle industrie di produzione di miele e cibo e i custodi all’interno di una nuova zona di biosicurezza non potranno spostare alveari e api fino a nuovo avviso.

Api, Australia era libera dagli acari

L'Oceania finora era l’unico continente libero dagli acari della varroa, che rappresentano la più grande minaccia per le api in tutto il mondo. I parassiti - che hanno all’incirca le dimensioni di un seme di sesamo - indeboliscono e uccidono le colonie “banchettando” con loro e trasmettendo virus. Le autorità hanno introdotto diverse misure di biosicurezza per limitare l’epidemia, dopo che gli acari sono stati rilevati in sette siti nel New South Wales e anche gli alveari entro 10 km dai luoghi infestati - circa 400 finora - verranno distrutti, mentre le colonie entro 25 km saranno ispezionate e monitorate. Viene inoltre applicato un “lockdown delle api”, che vieta il movimento delle api in tutto lo Stato. «Questa soluzione è fondamentale per fermare l’epidemia che devasta i produttori», afferma Ian McColl di NSW Farmers

Se gli acari continuano a diffondersi, potrebbe costare solo all’industria di produzione del miele 70 milioni di dollari all’anno; circa un terzo della produzione alimentare australiana si basa sull’impollinazione delle api, comprese mandorle, mele e avocado: «Le api sono parte integrante del nostro sistema di produzione», ha aggiunto McColl «questa non è solo una preoccupazione per l’industria, ma è anche una delle principali preoccupazioni della comunità». I precedenti rilevamenti di altri tipi di acaro varroa nel Queensland e nel Victoria sono stati eradicati e gli agricoltori si aspettano che i prossimi giorni saranno fondamentali per affrontare l’epidemia.

