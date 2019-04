«Aiutateci a ritrovarla», Afragola si mobilita per il cane Shila

Sabato 27 Aprile 2019, 18:39 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 19:03

Un intero quartiere si è mobilitato per ritrovare Shila. Sabato scorso, proprio la vigilia di Pasqua, in via Dario Fiore, la cagnolina si è allontanata pochi metri per giocare e da lì è sparita nel nulla. La sua padroncina, Valeria è disperata, non si dà pace e non vede l'ora di riabbracciarla. Per ritrovare Shila si sono attivate quattro auto, organizzate in tre turni, spiegano i suoi amici: «La cerchiamo anche di notte fino alle 5, ci concediamo giusto un'ora per dormire e poi alle 7 usciamo di nuovo».I familiari stanno tappezzando la città di volantini, non solo ad Afragola, ma in tutti i comuni ĺimitrofi fino a Capodichino. La cagnolina è di razza Yorkshire, ha 11 anni ed è malata, ha bisogno di medicinali. Per ritrovarla è stata promessa una ricompensa di 500 euro, invitando a contattare il 3279013882. Valeria ha vent'anni, è praticamente cresciuta insieme alla sua Shila. Concludono i familiari di Shila: «Anche se fosse avvistata con qualcuno, vi preghiamo di contattarci. Aiutateci a ritrovarla senza di lei siamo disperati».