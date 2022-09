Arcaplanet arriva a Torre Annunziata: è il quinto punto vendita in Campania

Si terranno in contemporanea il 9 e il 10 di settembre le inaugurazioni dei quattro nuovi Pet store Arcaplanet, l’insegna leader del Pet Care con oltre 390 punti vendita sul territorio nazionale, oltre a un canale E-commerce e circa 2000 dipendenti. Lombardia, Piemonte, Veneto e Campania: queste le regioni interessate dalle nuove inaugurazioni. I preparativi per le due giornate di festa sono già in corso presso i nuovi punti vendita di Caponago (MB), Cuneo, Vicenza e Torre Annunziata (NA), dove tantissime promozioni pensate ad hoc e ancor più novità̀ per l’alimentazione e il benessere degli animali da compagnia saranno offerte ai Pet e i loro parent. Con l’apertura del Pet store di Torre Annunziata, Arcaplanet incrementa la sua crescita in sud Italia raggiungendo 17 punti vendita in tutto il meridione di cui 5 in Campania.

Si rinforza sempre più la presenza nel nord dove Lombardia, Piemonte e Veneto da soli incorporano il 55% di negozi. Grazie alla fiducia riservata al Brand, l’Italia dimostra di essere un paese Pet friendly da sud a nord. Non a caso, ArcaClub, il programma fedeltà di Arcaplanet, che permette una serie di vantaggi a livello di scontistica a punti e servizi personalizzati, è arrivato a contare oltre un milione e mezzo di clienti attivi. Forte della più articolata presenza e capillarità del settore nella penisola, maturata in oltre 25 anni di attività, l’insegna continua così il proprio percorso di sviluppo e crescita grazie alle caratteristiche principali dei suoi store, quali la profondità di assortimento, la grande attenzione alla selezione dei prodotti e ai servizi specifici offerti ai Pet Parent, oltre alla garanzia di assistenza e consulenza all’acquisto di assoluta eccellenza, grazie ai Pet Specialist. Attese le quattro inaugurazioni perché anticipate da un’ampia campagna pubblicitaria, declinata su stampa, affissione e dinamica (bus o camion vela), azioni di guerriglia marketing sul territorio, volantino door to door, invio sms.

Posizionati in aree commerciali strategiche o in comodi centri commerciali, i nuovi store arricchiscono di circa 2700 mq la superficie di vendita totale della catena. Arcaplanet conta su un grande team di giovani professionisti mossi dalla passione per gli animali pronti ad accogliere i Pet Lovers e a trasmettere tutta la loro cura e professionalità erogando al contempo un servizio elevato di consulenza in negozio. Per l’apertura dei quattro Pet store sono 16 le nuove risorse entrate a far parte della grande famiglia dei Pet Specialist di Arcaplanet (quattro per ogni punto vendita aperto).