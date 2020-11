Argentina, l'aquila mascotte maltrattata torna a volare in libertà

Veniva utilizzata illegalmente come "mascotte", maltrattanta e lasciata vivere in condizioni difficili. Per fortuna l'aquila ritrovata nell'area della riserva di Punta Rasa, a San Clemente del Tuyú in Argentina, è stata soccorsa dai veterinari di Mundo Marino che, in due anni, sono riusciti a curarla e a liberarla. Nel video e nel racconto dell'associazione, l'emozionante storia di questo splendido esemplare.

Ultimo aggiornamento: 11:15

