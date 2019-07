Lunedì 8 Luglio 2019, 12:11

Potrebbe aumentare il numero di nidi di caretta caretta sulle spiagge del Cilento. Questa notte una tartaruga marina ha risalito la spiaggia di Ascea. Le tracce sono ben visibili tra la sabbia, così come i segni di un scavo probabilmente per depositare le uova. Se ne saprà di più oggi quando volontari dell'Enpa e dell'Anton Dohrn eseguiranno i controlli necessari a verificare la presenza delle uova. In questo caso sarebbe il secondo nido di caretta caretta sul litorale di Ascea, il terzo della costa salernitana in questa stagione estiva